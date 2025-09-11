  1. Clienti privati
Cinema In «Per te» Edoardo Leo racconta la vera storia di Mattia Piccoli

Covermedia

11.9.2025 - 13:00

Edoardo Leo
Edoardo Leo

Al cinema dal 17 ottobre il film di Alessandro Aronadio sull'Alzheimer precoce, «Per te», con Edoardo Leo, Teresa Saponangelo e Javier Francesco Leoni.

Covermedia

11.09.2025, 13:00

11.09.2025, 13:08

Edoardo Leo porta al cinema «Per te», la storia vera di Mattia Piccoli.

Il ragazzo nominato Alfiere della Repubblica nel 2021 per «l'amore e la cura con cui segue quotidianamente la malattia del padre», colpito da Alzheimer precoce. In sala dal 17 ottobre, il film mette al centro il legame padre-figlio in un dramma civile.

Diretto da Alessandro Aronadio, «Per te» è interpretato da Leo e da Javier Francesco Leoni; nel cast Teresa Saponangelo, Giorgio Montanini, Eleonora Giovanardi, Guia Jelo e la partecipazione di Daniele Parisi.

Producono PiperFilm, Lungta Film e Alea Film con la collaborazione di Netflix. Un progetto pensato per un pubblico trasversale, sostenuto da un tema riconoscibile e da volti popolari.

«Non ho mai pensato che sarebbe potuto succedere una cosa così bella come un film sulla mia vita. Spero che possa trasmettere qualcosa ai miei coetanei», ha detto Mattia.

Mentre Leo riassume l'essenza del film: «La storia di un ragazzo normalissimo, come voi, che fa la cosa più dura del mondo: prendersi cura di suo padre». E aggiunge: «Dobbiamo cercare di usarlo al meglio che possiamo».

