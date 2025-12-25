Vittorio Sgarbi. Imago

Il Tribunale di Roma dice no all'amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi, ma dispone una perizia medica.

Hai fretta? blue News riassume per te Il giudice ha respinto la richiesta di amministratore di sostegno avanzata dalla figlia Evelina.

È stata però ordinata una perizia per valutare la capacità decisionale di Vittorio Sgarbi.

La figlia accoglie con favore la decisione, affidando l'accertamento a un medico esperto. Mostra di più

Lunedì 22 dicembre il Tribunale di Roma ha emesso il suo provvedimento sul caso che riguarda Vittorio Sgarbi.

La giudice ha respinto la richiesta di nominare un amministratore di sostegno per il critico d'arte, avanzata dalla figlia Evelina, ma ha allo stesso tempo disposto lo svolgimento di una perizia medica.

L'obiettivo sarà verificare se Sgarbi sia effettivamente in grado di comprendere il peso e le conseguenze, sul piano personale, economico e giuridico, di decisioni considerate particolarmente complesse e rilevanti.

Il ruolo della perizia

Come riferisce l'«Ansa», il giudice ha incaricato come consulente tecnico d'ufficio la psicologa e psicoterapeuta Lili Romero.

La specialista dovrà analizzare gli atti del procedimento e raccogliere tutta la documentazione sanitaria disponibile - un punto centrale sollevato più volte da Evelina Sgarbi - per valutare la capacità del professore di comprendere le ricadute delle proprie scelte.

L'analisi riguarderà in particolare la capacità di fare testamento, la gestione straordinaria del patrimonio e l’eventuale decisione di contrarre matrimonio, tenendo conto anche della coerenza e della stabilità della sua volontà decisionale.

Pur escludendo quindi la nomina di un amministratore di sostegno, la decisione del Tribunale di Roma va incontro, almeno in parte, alle istanze portate avanti da Evelina Sgarbi.

La figlia del critico, in diverse interviste e comunicazioni ufficiali, aveva infatti ribadito la necessità di chiarire innanzitutto le condizioni di salute fisica e mentale del padre, mettendo in dubbio la sua piena autonomia decisionale.

La posizione di Evelina Sgarbi

La reazione di Evelina Sgarbi, citata fra gli altri da «Gente», è stata affidata a una nota del suo avvocato Iacobbi, ed è stata di soddisfazione.

«Finalmente a esprimersi non saranno più pseudo-opinionisti, presunti intermediari o sedicenti amici del professore, vicini o lontani, che hanno formulato giudizi sommari e privi di qualsiasi competenza medica sulle condizioni di Vittorio Sgarbi», scrive il legale. «A farlo sarà invece un medico, come è corretto che sia».

«Raggiunto questo passaggio fondamentale - prosegue la nota - attendiamo con serenità e fiducia l’esito della perizia, consapevoli di aver fatto tutto il possibile per rispondere alle legittime preoccupazioni di Evelina Sgarbi. Siamo inoltre soddisfatti per un provvedimento che, al contrario di quanto sostenuto da una campagna mediatica ostile nei suoi confronti, è stato e resta finalizzato esclusivamente alla tutela e all’interesse del professor Sgarbi».