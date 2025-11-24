Roberta Rei Covermedia

Nel nuovo speciale di «Inside», l'inviata vola in Brasile e racconta manipolazione, fede deviata e vulnerabilità.



Inside» con la domanda che dà forma all'intera inchiesta: «Perché ci caschiamo?».

Per cercare una risposta, l'inviata parte per il Brasile e indaga da vicino il mondo delle presunte sette religiose, dove promessa spirituale e controllo psicologico si intrecciano fino a diventare indistinguibili. Lo speciale, firmato insieme a Giulio La Monica, porta lo spettatore in una zona grigia spesso ignorata.

Il punto di partenza è il caso dell'avvocato italiano Nunzio Bevilacqua, che denuncia di essere stato trascinato in una relazione costruita ad arte e circondato da una comunità che, secondo il suo racconto, avrebbe tentato di influenzarlo e sottrargli denaro. Una storia individuale che diventa lente d'ingrandimento su un fenomeno più ampio.

Il comunicato ufficiale del programma parla di «meccanismi che consentono a guru e sedicenti leader spirituali di ottenere potere e denaro», una frase che Rei mette alla prova sul campo. Nel corso del viaggio emergono elementi ricorrenti: la presenza di figure carismatiche, rituali che creano dipendenza emotiva, presunte rivelazioni divine e dinamiche affettive usate come leva di controllo.

Dall'intervista rilasciata dall'inviata per presentare il lavoro, emerge una frase simbolica: «Abbiamo fatto un lungo viaggio che parte dall'Iran e va verso la libertà». Una sintesi potente che mostra come la ricerca di senso possa trasformarsi in spirale manipolatoria, ma anche di quanto sia possibile uscirne.

Rei alterna testimonianze, sopralluoghi e analisi, dando spazio a chi è riuscito a liberarsi e a chi ancora teme conseguenze. L'inchiesta mostra come fragilità personali, solitudine e bisogno di appartenenza possano diventare terreno fertile per organizzazioni che si presentano come spirituali, ma agiscono secondo logiche di controllo.

Nei prossimi mesi, Roberta Rei proseguirà il lavoro sul campo con nuovi reportage dedicati alle manipolazioni spirituali in altre aree del mondo. In agenda anche incontri pubblici e un ciclo di approfondimenti digitali.