  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Fede deviata «Perché ci caschiamo?»: l'inchiesta di Roberta Rei sulle false spiritualità

Covermedia

24.11.2025 - 13:00

Roberta Rei
Roberta Rei
Covermedia

Nel nuovo speciale di «Inside», l'inviata vola in Brasile e racconta manipolazione, fede deviata e vulnerabilità.

Covermedia

24.11.2025, 13:00

24.11.2025, 13:01

Inside» con la domanda che dà forma all'intera inchiesta: «Perché ci caschiamo?».

Per cercare una risposta, l'inviata parte per il Brasile e indaga da vicino il mondo delle presunte sette religiose, dove promessa spirituale e controllo psicologico si intrecciano fino a diventare indistinguibili. Lo speciale, firmato insieme a Giulio La Monica, porta lo spettatore in una zona grigia spesso ignorata.

Il punto di partenza è il caso dell'avvocato italiano Nunzio Bevilacqua, che denuncia di essere stato trascinato in una relazione costruita ad arte e circondato da una comunità che, secondo il suo racconto, avrebbe tentato di influenzarlo e sottrargli denaro. Una storia individuale che diventa lente d'ingrandimento su un fenomeno più ampio.

Il comunicato ufficiale del programma parla di «meccanismi che consentono a guru e sedicenti leader spirituali di ottenere potere e denaro», una frase che Rei mette alla prova sul campo. Nel corso del viaggio emergono elementi ricorrenti: la presenza di figure carismatiche, rituali che creano dipendenza emotiva, presunte rivelazioni divine e dinamiche affettive usate come leva di controllo.

Dall'intervista rilasciata dall'inviata per presentare il lavoro, emerge una frase simbolica: «Abbiamo fatto un lungo viaggio che parte dall'Iran e va verso la libertà». Una sintesi potente che mostra come la ricerca di senso possa trasformarsi in spirale manipolatoria, ma anche di quanto sia possibile uscirne.

Rei alterna testimonianze, sopralluoghi e analisi, dando spazio a chi è riuscito a liberarsi e a chi ancora teme conseguenze. L'inchiesta mostra come fragilità personali, solitudine e bisogno di appartenenza possano diventare terreno fertile per organizzazioni che si presentano come spirituali, ma agiscono secondo logiche di controllo.

Nei prossimi mesi, Roberta Rei proseguirà il lavoro sul campo con nuovi reportage dedicati alle manipolazioni spirituali in altre aree del mondo. In agenda anche incontri pubblici e un ciclo di approfondimenti digitali.

I più letti

Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni
Una falla di WhatsApp permette l'accesso a miliardi di profili, ecco cosa fare
Lara Gut-Behrami rischia lo stesso destino di queste leggendarie stelle dello sci
La confessione di Marianna e Marco: «Essere un Morandi è un peso e un privilegio»

Altre notizie

Ecco il video. La star di «Mamma ho perso l'aereo» torna nel ruolo di Kevin, ma... per una pubblicità

Ecco il videoLa star di «Mamma ho perso l'aereo» torna nel ruolo di Kevin, ma... per una pubblicità

Musica in lutto. Addio a Jimmy Cliff, leggenda del reggae: l'icona giamaicana aveva 81 anni

Musica in luttoAddio a Jimmy Cliff, leggenda del reggae: l'icona giamaicana aveva 81 anni

La fine di un'epoca. Muore a 89 anni Dharmendra, star di Bollywood

La fine di un'epocaMuore a 89 anni Dharmendra, star di Bollywood