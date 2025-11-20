  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Racconto inedito Dick Van Dyke svela per la prima volta perché disse di no a «James Bond»

Covermedia

20.11.2025 - 11:00

Dick Van Dyke
Dick Van Dyke

Colpa dell'accento britannico imperfetto: il dettaglio linguistico gli costò l'icona di 007.

Covermedia

20.11.2025, 11:00

20.11.2025, 11:24

Dick Van Dyke disse di no al ruolo di «James Bond». L'attore, oggi 99enne, fu avvicinato dal produttore di «Chitty Chitty Bang Bang», Albert «Cubby» Broccoli, storico supervisore del franchise dell'agente segreto, per subentrare a Sean Connery nei panni dell'iconico 007.

Avrebbe potuto essere il primo americano a vestire il completo impeccabile dell'agente britannico, ma decise di rifiutare: sapeva che il suo accento non sarebbe stato credibile. Durante un'intervista al «Today Show», il conduttore Al Roker gli ha chiesto: «È vero che sei quasi diventato James Bond?», e lui ha risposto: «Quasi sì».

«Cubby Broccoli venne da me e disse: "Ti piacerebbe essere Bond?", e io gli risposi: "Hai mai sentito il mio accento britannico?"», racconta divertito, riferendosi al celebre accento cockney sfoggiato in «Mary Poppins» nel 1964.

Non senza qualche rimpianto

Il veterano dello spettacolo, che compirà 100 anni il prossimo mese, ha però qualche rimpianto: accettare «sarebbe stata un'esperienza straordinaria». Allo stesso tempo temeva che il pubblico non lo avrebbe «accettato» in un ruolo tanto distante dai suoi film familiari come «Mary Poppins» e «Chitty Chitty Bang Bang».

Il ruolo di James Bond passò poi all'attore australiano George Lazenby, protagonista di un solo film, «Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà» del 1969. A seguirlo furono Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig.

È ancora ignoto chi raccoglierà l'eredità di Craig, che ha lasciato la saga con «No Time to Die» del 2021. Il prossimo capitolo sarà diretto da Denis Villeneuve, regista di «Dune», e prodotto da Amy Pascal e David Heyman, che subentrano a Barbara Broccoli e Michael G. Wilson.

I più letti

Stefano Bettarini: «Non lavoro e mi godo la vita»
Le gemelle Kessler, l'eredità segreta: donazioni milionarie e un pacco misterioso
Cassano ci va giù pesante: «I nostri giovani sono scarsi», il miracolo «lo farà Gattuso»
Xhaka sui tifosi kosovari: «È l'ultima cosa che mi aspettavo»
Meghan Markle celebra il suo matrimonio con Harry: «Mi ama in modo audace»

Altre notizie

L'icona della cucina svizzera. Tutti conoscono Betty Bossi, ma quasi nessuno sa chi c'è dietro: ecco la verità

L'icona della cucina svizzeraTutti conoscono Betty Bossi, ma quasi nessuno sa chi c'è dietro: ecco la verità

«Un professore». Alessandro Gassmann: tra filosofia e spirito natalizio

«Un professore»Alessandro Gassmann: tra filosofia e spirito natalizio

Arriverà un ricorso. Il giudice archivia la causa per violenza sessuale contro Vin Diesel

Arriverà un ricorsoIl giudice archivia la causa per violenza sessuale contro Vin Diesel