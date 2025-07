Madonna e Gwyneth Paltrow

Una nuova biografia dell'attrice approfondisce la fine dell'amicizia con la regina del pop.

Covermedia Covermedia

Nel suo nuovo libro «Gwyneth: The Biography», l'autrice Amy Odell racconta il motivo per cui le ex amiche Gwyneth Paltrow e Madonna avrebbero litigato più di dieci anni fa.

L'attrice, secondo un estratto del libro pubblicato da People, «ha raggiunto un punto di rottura» nella sua amicizia con Madonna, 66 anni, dopo che la cantante si sarebbe presentata su un'isola dove la Paltrow, 52 anni, era in vacanza con il suo ex marito Chris Martin.

«Madonna sembrava sapere che Gwyneth sarebbe stata lì – si legge nell'estratto – cosa che Gwyneth sembrava trovare strana, come ha ricordato un'amica».

Secondo il libro, Madonna «ha insistito» affinché la coppia si unisse a lei per una cena di gruppo, durante la quale la vincitrice del Grammy Award si sarebbe «infuriata» con la figlia Lourdes, che oggi ha 28 anni.

«Gwyneth e Martin erano disgustati dal comportamento», ha affermato Odell, aggiungendo che il cantante dei Coldplay, 48 anni, avrebbe detto a Paltrow: «Non posso più stare con questa donna. È orribile».

«Madonna era tossica e ha posto fine all'amicizia»

La fondatrice di Goop, secondo Odell, ha ammesso che «Madonna era tossica e ha posto fine all'amicizia».

L'amicizia tra Gwyneth e Lady Ciccone era sbocciata negli anni '90 ed è durata fino ai primi anni Duemila. Dal 2010 la coppia non è stata più fotografata insieme. Nessuna delle due star ha parlato mai pubblicamente della fine di questo rapporto.

Ma la Paltrow ha dato qualche accenno sulla faida nell'aprile 2010, mentre parlava alla rivista British Vogue della sua socia in affari e personal trainer delle celebrità Tracy Anderson.

«Sì, è un bene che Tracy non alleni più Madonna. Era troppo», ha dichiarato la Paltrow. «Fa aspettare la gente, ti prende tutta la giornata».

Il Premio Oscar ha anche detto all'epoca: «Oh sì, so essere cattiva. Posso cedere ai pettegolezzi. Posso isolare le persone e sicuramente nutro sentimenti di vendetta».