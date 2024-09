Alvaro Morata

La rottura tra il calciatore e l'influencer, sposati dal 2017 e con quattro figli, ha sorpreso tutti.

Covermedia

La giornalista Alexia Rivas ha svelato il vero motivo della separazione.

La separazione di Alvaro Morata e Alice Campello è stata senza ombra di dubbio una delle grandi sorprese dell'estate. La coppia si è sempre mostrata molto unita e nessuno immaginava un risvolto del genere.

Da quando è stata annunciata la rottura sono state tante le ipotesi di cui si è parlato sui social. Tra queste una presunta infedeltà da parte del calciatore che è stata però prontamente smentita dalla Campello.

Stando a quanto rivelato dalla giornalista Alexia Rivas, molto vicina all'entourage dello sportivo, tra i due ex coniugi c'erano delle incomprensioni da tempo, con una lite furiosa avvenuta durante gli Europei che avrebbe spinto Morata a prendere una decisione definitiva.

Secondo quanto emerso nel programma tv «Vamos a ver» il giocatore voleva godersi la vittoria della Spagna agli Europei 2024 in compagnia di tutta la sua famiglia, compresi i suoi genitori, i suoi fratelli e suo cugino.

Ma Alice si sarebbe rifiutata.

«Alvaro voleva la sua famiglia alla festa e Alice no. Voleva solo loro due, i figli e due suoi amici. Sul campo, sotto gli occhi di tutti, è iniziata una discussione tremenda. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso perché Alvaro non poteva più continuare a sopportare quella che considera una mancanza di rispetto», ha spifferato la giornalista.

Per poi aggiungere: «Hanno litigato tremendamente e tutti quelli che erano lì potevano sentirli. Il rapporto tra Alice e la famiglia di Morata non è mai stato buono. Non puoi tenere tuo marito chiuso in casa, senza vedere quasi mai la sua famiglia, per otto anni...».

La Rivas ha assicurato che l'attaccante viveva con lei in una sorta di «prigione», che si limitava alla sua cerchia di amici.

Versione confermata dalla conduttrice del programma Adriana Dorronsoro: «So che il rapporto tra Alice e la famiglia di Morata era molto brutto. La famiglia di lui non sopportava l'atteggiamento di lei, che era molto autoritaria e possessiva».

Nei giorni scorsi sarebbero state avviate le pratiche del divorzio: pare che non ci sarà alcuna riconciliazione tra i due ex coniugi. Alice Campello è rimasta a vivere a Madrid mentre Alvaro Morata si è trasferito a Milano per via del suo impegno con il Milan.

