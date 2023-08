Charlène di Monaco ha recentemente cancellato il suo profilo Instagram. Questa mossa farebbe parte di un accordo col marito. E non solo, sostiene un esperto. IMAGO/PanoramiC

Un vento contrario soffia forte contro Charlène di Monaco, che di recente ha cancellato i suoi profili ufficiali sui social media, tra cui quello su Instagram. Il mondo è rimasto perplesso. Un esperto di nobiltà ritiene di sapere perché lo ha fatto: la principessa vorrebbe evitare le voci maligne.

Hai fretta? blue News riassume per te La famiglia reale monegasca attraversa un momento difficile: Charlène vivrebbe in Svizzera, separata dal principe Alberto.

Di recente è morto anche un buon amico della principessa.

E Charlène ha cancellato i suoi account sui social media, ad esempio su Instagram. Ma perché? Ecco le ipotesi di un esperto di nobiltà. Mostra di più

Un terremoto ha scosso l’aristocrazia europea quando Charlène di Monaco ha cancellato i suoi profili ufficiali dai social media.

È un indizio della rottura nel matrimonio con Alberto? I media speculano su una loro possibile separazione da molto tempo. Ma il principe monegasco ha nuovamente smentito le voci.

Il portale francese «Voici» sostiene che la coppia abbia solo un'unione «di natura puramente cerimoniale», e la principessa vivrebbe addirittura in Svizzera. La disattivazione degli account sarebbe solamente un altro passo verso il loro divorzio.

Jürgen Worlitz, esperto di nobiltà e delle corti, ha commentato alla rivista «Brisant», la rubrica sulla società di ARD: «Chi rinuncia ai social media vuole innanzitutto essere lasciato in pace. Perché le voci maligne hanno sempre una sorta d'interazione, da un lato ti senti obbligato a smentirle, dall'altro sai che c'è un fondo di verità, quindi sei sempre sotto pressione. E il modo migliore per risolvere questo problema è semplicemente apparire di rado su internet».

Il palazzo monegasco naviga in acque difficili

Di recente sono stata pubblicate dai paparazzi le foto della loro vacanza di famiglia nel Mediterraneo vicino alla Corsica, su uno yacht. Gli scatti della riunione famigliare tra Alberto e Charlène sarebbero una tattica diversiva per simulare un mondo perfetto.

Ma questo stratagemma gli si è ritorto contro. Infatti lo yacht di lusso XXL è di proprietà di Bulat Utemuratov, che è un oligarca del Kazakistan. Non è stata proprio una buona idea. Inoltre quattro ex consiglieri di Palazzo sono già al centro d'indagini per sospetta corruzione.