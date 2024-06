Perché Kate ha ancora tutti i capelli dopo la chemioterapia?

La principessa del Galles ha recentemente fatto la sua prima apparizione ufficiale in pubblico, sei mesi dopo la diagnosi di cancro. IMAGO/i Images

La principessa Kate è ufficialmente tornata e ha ripreso i suoi compiti reali. Si è sottoposta a chemioterapia preventiva dopo la diagnosi di cancro. Come ha fatto a non perdere i capelli?

fts Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te La principessa del Galles ha sfoggiato una chioma folta nonostante la chemioterapia.

Tali trattamenti moderni e alcune terapie possono ridurre al minimo la perdita di capelli, spiega il professor Wolfgang Janni.

La Bild ipotizza anche che Kate possa aver usato dei parrucchini. Mostra di più

È stata un'apparizione impeccabile sul balcone di Buckingham Palace, ma non solo nel Regno Unito il pubblico si è posto una domanda: perché la principessa del Galles ha sfoggiato la sua usuale chioma anche dopo essersi sottoposta alla chemioterapia?

In linea di principio, c'è sempre la possibilità che i pazienti affetti da cancro non perdano i capelli.

La Bild scrive, citando il professor Wolfgang Janni: «Oggi esistono chemioterapie tali per cui non cade quasi nessun capello, oppure la perdita è così lieve che non si vede».

La terapia del freddo previene la caduta dei capelli

Esistono anche terapie che possono prevenire la caduta. Le cuffie fredde riducono la temperatura del cuoio capelluto a circa sette gradi, impedendo ai farmaci antitumorali di raggiungere le radici dei capelli.

Diversi fattori giocano quindi un ruolo nella chemioterapia. Il giornale tedesco ipotizza persino l'uso di parrucchini. Non si notano e fanno sì che i capelli appaiano naturalmente più corposi.