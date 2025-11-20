Perché la scandalosa intervista televisiva di Diana risuona ancora oggi?

La principessa Diana in un'intervista televisiva di quattro ore con il giornalista della BBC Martin Bashir. BBC/PA Media/dpa

Documenti falsificati, dettagli intimi e una scossa per la monarchia britannica: l'intervista della principessa Diana alla BBC rimane ancora oggi un punto di svolta per la famiglia reale britannica e per i media.

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Il 20 novembre 1995 la principessa Diana apparve fragile e triste in un'intervista televisiva con Martin Bashir.

La 34enne parlò del suo infelice triangolo amoroso, della depressione, dei disturbi alimentari e di come pensasse che l'ex marito Carlo fosse un re incompetente.

Fino a quel giorno, era impensabile che un membro della famiglia reale britannica si esprimesse pubblicamente, e certamente non davanti a una telecamera.

L'intervista alla BBC fece scalpore. Il fratello di Diana, Charles Spencer, sostenne che il giornalista si era guadagnato la fiducia della sorella, ricattandola addirittura con documenti falsi. Mostra di più

La storia d'amore con il principe Carlo, durata anni, la sua relazione con un istruttore di equitazione e altri argomenti delicati come l'autolesionismo e i disturbi alimentari: fino al 20 novembre 1995, era impensabile che un membro della famiglia reale britannica si mostrasse in pubblico, tanto meno una principessa e certamente, non davanti a una telecamera.

Ma tutto cambiò quel giorno, quando la principessa Diana rilasciò un'intervista che ha ancora oggi una grande risonanza.

30 anni fa più di 200 milioni di persone in tutto il mondo guardarono la «Regina di cuori», all'epoca 34enne, parlare apertamente alla «BBC» dell'infedeltà dell'ex marito.

L'affermazione «eravamo in tre in questo matrimonio, quindi era un po' stretto» è ancora oggi una delle frasi più famose della storia della televisione britannica.

L'intervista segnò la fine di un matrimonio già in crisi e Carlo chiese il divorzio poco dopo. Oggi il re è felicemente sposato con la sua fidanzata di allora, Camilla.

Lady D parlò di quanto fosse solitaria la vita dietro le facciate scintillanti del palazzo, raccontò della sua relazione con l'istruttore di equitazione James Hewitt e riferì persino di autolesionismo e bulimia.

Ma cosa rimane di tutto questo 30 anni dopo e altri scandali?

Diana o Carlo, William o Harry

L'intervista «ha un'eredità ancora oggi», ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca l'esperto di diritto costituzionale Craig Prescott dell'Università Royal Holloway di Londra.

È indiscutibile che le parole della principessa abbiano causato un danno enorme alla famiglia reale. Inoltre, l'intervista, che è stata spesso descritta come una «bomba», «forse per la prima volta ha causato una sorta di spaccatura nel sostegno alla monarchia».

Alcuni si sono schierati con Carlo e hanno maledetto Diana per aver danneggiato in questo modo la reputazione dell'allora erede al trono. Altri, invece, hanno visto nella principessa la vittima di un matrimonio tossico e una madre che, nonostante le difficoltà, ha messo al primo posto il benessere dei suoi figli.

«Perché dovrei distruggere qualcosa che assicura il futuro dei miei figli? Lotterò per i miei figli a tutti i livelli», disse Lady D nell'intervista di allora, quando le fu chiesto di rispondere alle accuse di voler distruggere la monarchia britannica.

In una certa misura, questa forma di divisione a sostegno della monarchia è perdurata fino ad oggi, dice l'esperto.

La famiglia reale e i media

Molti fan dei reali oggi tendono a sostenere il principe William e la principessa Kate piuttosto che il principe Harry e sua moglie Meghan, che si sono staccati dalla cerchia ristretta dei reali ben cinque anni fa.

«E così è emersa l'idea che le persone si stessero schierando in una spaccatura all'interno della famiglia reale», spiega Prescott.

Come se tutto questo non bastasse per la famiglia reale britannica, lo scandalo si è riacceso qualche anno fa. Questa volta, però, è stata la BBC a essere coinvolta nel suo passato.

Un rapporto investigativo pubblicato nel 2021 rivelò che l'ex reporter e intervistatore della BBC Martin Bashir aveva usato documenti falsi per avere accesso a Diana.

I falsi estratti conto bancari avrebbero dovuto dimostrare che l'allora moglie di Carlo era spiata da persone a lei vicine. La BBC ha poi coperto il comportamento scorretto del suo reporter.

William e Harry hanno criticato pesantemente la BBC per il suo comportamento nei confronti della madre.

Secondo loro, i dettagli di cui si è venuti a conoscenza all'epoca sono anche un motivo per cui Carlo «non ha goduto dello stesso sostegno illimitato di Elisabetta II».

Tuttavia, l'alta popolarità della madre era sempre stata un ostacolo alla reputazione di Carlo come re.

«Dannoso per la BBC quanto per la monarchia»

Secondo l'esperto di diritto costituzionale, questo è «forse il più grave scandalo della BBC fino ad oggi».

L'emittente di fama mondiale ha usato bugie e inganni per ottenere la sua intervista più famosa. «È stato tanto dannoso per la BBC quanto per la monarchia», afferma l'esperto.

Il rapporto della famiglia reale con i media era cambiato a seguito dell'intervista. Al più tardi dopo la morte di Diana, la famiglia reale era diventata più professionale.

La madre di William e Harry morì in un incidente stradale a Parigi nell'agosto 1997 mentre era inseguita dai paparazzi.

Ci sono ancora delle eccezioni, come l'ex principe Andrea, che qualche anno fa ha causato un disastro di pubbliche relazioni per se stesso e per la famiglia reale con un'intervista alla BBC.

Tuttavia, la famiglia reale ha ormai capito «come comportarsi con i media», dice Prescott. «Questa è stata una delle lezioni che hanno imparato dopo l'intervista e dopo la morte di Diana».

La BBC si è scusata per l'errore commesso nel 2021 e ha riconosciuto pienamente i risultati dell'inchiesta.

L'intervista aveva dato un «contributo significativo» al deterioramento del rapporto tra i suoi genitori, disse William all'epoca.

Il comportamento del giornalista aveva contribuito in modo significativo all'ansia, alla paranoia e all'isolamento della principessa più amata dai britannici. Cosa trova particolarmente doloroso? Che sua madre non abbia mai scoperto la verità.