Secondo i media tedeschi, Sharlely «Lilly» Becker guiderà il branco di star della giungla a partire da gennaio 2025. Immagine: Felix Hörhager/dpa

Il 24 gennaio è più vicino di quanto sembri: RTL invita star e starlette al Jungle Camp. Questa volta ci sarà anche Sharlely «Lilly» Becker. Si dice che riceverà un compenso di almeno 300'000 euro, anche per aver mangiato dei vermi.

Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Il 24 gennaio è il momento dell'anno: il canale televisivo tedesco RTL vi invita alla 18ma stagione di Jungle Camp.

Questa volta parteciperà anche Sharlely «Lilly» Becker, l'ex moglie della leggenda del tennis Boris Becker.

Secondo la «Bild», la 48enne riceverà un compenso di 300'000 euro per la sua apparizione. Mostra di più

Per settimane i media tedeschi si sono interrogati su quali vip, più o meno importanti, si trasferiranno nella giungla di RTL a partire da gennaio 2025.

Le allegre congetture vengono continuamente riaccese dallo stesso canale televisivo tedesco.

E gli addetti ai lavori continuano a sostenere che i candidati al Jungle Camp che promettono le storie migliori, ingoiano più vermi e sono anche molto conosciuti possono aspettarsi un compenso particolarmente alto.

Lilly Becker parlerà del matrimonio con Boris Becker

Secondo le informazioni di «Bild», questa volta sarà Sharlely «Lilly» Becker a guidare il gruppo delle star nella giungla.

Il motivo per cui l'ex moglie di Boris Becker può aspettarsi un compenso particolarmente alto? Gli organizzatori del 18mo Jungle Camp sperano che la 48enne condivida uno o due aneddoti sul suo quasi decennale matrimonio con la leggenda del tennis.

Secondo una ricerca della «Bild» sarà pagata almeno 300'000 euro per farlo.

Jan Köppen e Sonja Zietlow condurranno l'edizione 2025 del Jungle Camp. Immagine: RTL / Pascal Bünning

Anche la cantante pop Anna-Carina Woitschack può aspettarsi un compenso elevato. I produttori televisivi infatti si aspettano che la 32enne racconti alcune storie sulla sua rottura con il marito Stefan Mross.

Con queste confessioni preannunciate, l'artista sarebbe riuscita ad aumentare il suo compenso a 220'000 euro.

Niente panni sporchi per Jürgen Hingsen

La leggenda del decathlon Jürgen Hingsen probabilmente non si laverà invece i panni sporchi in pubblico. Il 66enne è felicemente sposato da anni e non sembra nemmeno essere un grande intrattenitore.

Ma la sua storia di eroe tragico durante i Giochi Olimpici di Seul del 1988, dove causò tre false partenze nei 100 metri e fu poi squalificato, dovrebbe comunque dare una bella spinta al suo conto in banca, grazie ad un guadagno di circa 200mila euro.