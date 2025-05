Perché Zoë Më è stata penalizzata con addirittura zero punti dal pubblico?

Zoë Më Frame video intervista

Fino a poco prima della fine dell'ESC, Zoë Më aveva ancora tutte le possibilità di vincere il più grande concorso musicale del mondo. Ma poi è arrivato l'esito della votazione del pubblico da casa, dal quale la cantante friburghese è stata duramente penalizzata con zero punti. Ma come mai?

Dopo la valutazione della giuria dell'ESC, Zoë Më si trovava in un sensazionale secondo posto.

Ma a pochi minuti dalla fine della serata finale, è arrivato un brutto schiaffo per la Svizzera.

Il pubblico ha penalizzato la cantante friburghese con zero punti per motivi ancora inspiegabili.

È stato un momento di vero shock per la delegazione svizzera all'ESC: grazie all'ottimo giudizio della giuria, Zoë Më e la sua canzone «Voyage» si erano piazzate in un fantastico secondo posto dietro il cantante austriaco JJ.

Alcuni sognavano già un'altra vittoria elvetica, ma poco prima della fine della serata è arrivata la doccia fredda: il pubblico da casa ha punito la cantante friburghese con addirittura zero punti.

E così, da ieri sera, la 25enne detiene un record che chiaramente nessuno vuole: mai prima d'ora la discrepanza tra il voto della giuria e quello del pubblico per un artista era stata così grande.

Anna Rossinelli: «Non è che qualcosa è andato storto?»

Zoë Më ha lasciato trasparire, ma solo a malapena la sua delusione, ringraziando invece in direzione della telecamera con un bacio dopo aver saputo di non aver ricevuto nemmeno un voto da casa.

I suoi fan non hanno però capito il resto del mondo dopo lo spiacevole momento vissuto nella finale: «Zero punti dal pubblico? Ma davvero?», chiede un utente su Instagram.

Una follower pensa che il pubblico dovrebbe vergognarsi, visto che considera Zoë Më la vera vincitrice.

Com'è possibile che la Svizzera abbia ricevuto zero punti dal pubblico?

«Non lo capisco affatto. Non è affatto meritato», ha dichiarato in diretta un commentatore della SRF, Sven Epiney, costernato. La sua co-commentatrice Anna Rossinelli ha chiesto incredula: «Non è possibile. Non è che qualcosa è andato storto?».

«Gli zero punti del pubblico mi hanno davvero sorpreso», ha spiegato dal canto suo Erich Neuenschwander, esperto dell'ESC e noto nella scena come DJ Wollana, interpellato da blue News.

«Forse è dovuto al rifiuto di mettere in scena qualcosa in stile telecamera Super 8».

Neuenschwander ha poi aggiunto che sarebbe stato utile se i fuochi d'artificio fossero stati fatti esplodere verso la fine della canzone, cioè nella parte più veloce, o se fossero stati utilizzati più effetti di luce. «Ovviamente alle persone che partecipano al televoto dell'ESC piace questo».

L'espressione del viso di Brugger dice tutto

Un forte mormorio attraversa il pubblico della St. Jakobshalle di Basilea quando viene annunciati zero voti ricevuti dalla svizzera.

Le tre presentatrici dell'ESC, Hazel Brugger, Sandra Studer e Michelle Hunziker, non lo hanno lasciato trasparire. Solo l'espressione del volto della comica svizzera ha mostrato per un attimo cosa pensasse del voto del pubblico.

Poco dopo la fine della finale dell'ESC, Zoë Më ha risposto alle domande dei media, dimostrando di essere una professionista.

La giovane si è detta felicissima di essere arrivata seconda nella votazione della giuria: «Per me è stato un onore perché significa che la canzone si è distinta per la composizione, ma anche per me come cantante».

La friburghese dice di essere molto soddisfatta della sua performance. Non era affatto nervosa sul palco ed è così riuscita a godersi il momento: «Penso di poter andare a dormire felice», conclude.