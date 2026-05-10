Pericolo di terrorismo all'ESC di Vienna? Anche l'FBI è coinvolta

Sono in corso le prime prove dell'ESC 2026 a Vienna. Nella foto: Felicia canta «My System» per la Svezia. Corinne Cumming/EBU

Poco prima dell'inizio dell'Eurovision Song Contest (ESC) di Vienna, l'attenzione non si concentra solo sullo spettacolo, ma anche sulla sicurezza: a causa della tensione globale, le autorità stanno aumentando le precauzioni, coinvolgendo persino l'FBI.

Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te L'ESC 2026 prende il via a Vienna con molto glamour: il 10 maggio, le delegazioni dei Paesi sfilano sul tappeto turchese della Cerimonia di apertura.

Le autorità sono in allerta: a causa delle tensioni in Medio Oriente, l'ESC è considerato un potenziale bersaglio e la polizia si è preparata per mesi.

Le forze dell'ordine ora ricevono pure il supporto dell'FBI. Mostra di più

Il 70° Eurovision Song Contest (ESC) prende il via a Vienna con una sfilata sul tappeto turchese domenica 10 maggio.

Tutte le delegazioni si presentano per la prima volta al pubblico in occasione dell'affascinante inaugurazione.

Le autorità di polizia locali tengono sotto controllo l'evento, con il supporto dell'FBI.

Il motivo? L'Austria è attualmente al livello 4 (su 5) di allerta terrorismo. Ciò è dovuto alla situazione in Medio Oriente e al livello generale di minaccia in Europa.

Paul Eidenberger, portavoce del Ministero degli Interni austriaco, ha dichiarato a Bild.de: «Questo significa una minaccia fondamentale, ma senza prove concrete di un effettivo attacco terroristico pianificato. La stessa valutazione vale per l'ESC 2026».

Le autorità di sicurezza americane hanno quindi istituito una task force che affiancherà i servizi segreti austriaci per una settimana.

L'attenzione è rivolta anche agli attacchi informatici.

Nel 2024 è stato necessario cancellare tre concerti della popstar Taylor Swift. In quell'occasione, le autorità austriache erano state avvisate dai servizi segreti statunitensi di un attacco.

Cani per la ricerca di esplosivi

Alla fine di aprile, il locale dell'ESC è stato perquisito fino a tarda notte da esperti di esplosivi e cani da fiuto.

Da allora sono stati istituiti controlli severi: l'accesso è possibile solo con l'accredito e un controllo di sicurezza come all'aeroporto - la polizia ha controllato un totale di circa 16.000 persone nell'area dell'ESC.

Intorno al sito vigono regole severe: i droni privati sono vietati entro un raggio di 1,5 chilometri - i trasgressori rischiano multe di diverse migliaia di euro.

Le prove sono in pieno svolgimento, problemi per Fusaro

Veronica Fusaro, speranza dell'ESC svizzero, salirà per la prima volta sul grande palcoscenico mercoledì. Le cose si faranno serie per la nativa di Thun il 14 maggio, quando dovrà superare il Grand Final nella seconda semifinale con «Alice».

Veronica Fusaro alla prima prova nella Stadthalle di Vienna. Sarah Louise Bennett / EBU

Lo spettacolo delle prime prove: il palcoscenico dell'ESC è caratterizzato da forti contrasti e, allo stesso tempo, non tutto fila ancora liscio.

Ci sono solo 30 minuti per ogni atto e l'allestimento del palco per l'esibizione svizzera ha causato dei ritardi, motivo per cui Veronica Fusaro ha potuto provare la sua canzone solo due volte, come riporta SRF.

«"È un po' frustrante quando le cose non funzionano e io non posso farci niente",» dice la 29enne, ma allo stesso tempo le prove servono proprio a garantire che ogni mossa sia perfetta negli spettacoli dal vivo.

Fusaro alla sua prima sul palco: «È stato molto toccante», racconta la nativa di Thun a SRF, «ho cercato di cogliere e godermi il più possibile questo momento speciale».