Mapi Danna

Mapi Danna, insieme allo psichiatra Leonardo Mendolicchio, racconta su Real Time storie vere dove l'empatia diventa cura.

Covermedia Covermedia

C'è una forza più potente di ogni diagnosi ed è la relazione umana. In «Persone Medicina – Le relazioni che curano», la nuova docuserie in onda su Real Time dal 16 luglio, Mapi Danna si muove in punta di piedi tra fragilità vere, attraversando con rispetto e profondità i territori più oscuri della mente.

Accanto a lei, Leonardo Mendolicchio – psichiatra e volto noto per il suo impegno nella salute mentale – affianca chi ha scelto di non nascondersi più: ragazze e ragazzi che combattono disturbi alimentari, dipendenze, ansia, ferite invisibili. Ma al centro non c'è mai la malattia. C'è la persona.

Mapi non fa domande scomode. Non cerca il trauma. Entra in punta di voce, ascolta. E, così facendo, mostra quanto sia potente essere visti. Essere riconosciuti.

«Persone Medicina» è un titolo che diventa promessa: chi cura non sempre indossa un camice. A volte ha solo il dono dell'empatia, della presenza, della pazienza. Un fratello, un amico, una madre. Qualcuno che resta.

In un'epoca in cui tutto corre e si semplifica, questa serie sceglie la lentezza, l'intimità, la complessità. E ci ricorda che, spesso, la vera medicina è la relazione. E che, in fondo, potremmo esserlo anche noi, per qualcuno.