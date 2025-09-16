  1. Clienti privati
Due episodi Su Sky torna «Petra 3», l'ispettrice tra nuovi amori e casi oscuri

16.9.2025 - 16:30

Paola Cortellesi
Paola Cortellesi

Paola Cortellesi riporta in scena la poliziotta genovese l'8 e il 15 ottobre: due episodi tra vita privata ingombrante e indagini sempre più complesse.

16.09.2025, 16:30

16.09.2025, 16:33

Petra Delicato torna sul piccolo schermo con una nuova stagione che mescola affetti familiari e quell’istinto di libertà che da sempre la contraddistingue.

La terza stagione della serie debutta l’8 e il 15 ottobre su Sky Cinema e NOW. Due nuovi episodi, ispirati ai romanzi «Il silenzio dei chiostri» e «Gli onori di casa», mostrano la protagonista alle prese con un compagno, Marco, e tre figli che mettono alla prova il suo equilibrio.

Nonostante le novità, Petra resta ispettrice della polizia di Genova, con Antonio Monte – interpretato da Andrea Pennacchi – come alleato fidato.

I casi da affrontare sono oscuri e intricati: un omicidio in un convento con la sparizione di reliquie e l’assassinio di un imprenditore legato alla criminalità organizzata. Due indagini che riflettono il doppio binario della sua vita, tra senso del dovere e fragilità personale.

Paola Cortellesi descrive la sua Petra come «sempre in cerca, un punto non ce l’ha mai, non lo mette mai» e aggiunge che «non le basta l’amore, non le basta la libertà». Parole che raccontano bene il conflitto interiore di una donna che non si accontenta mai.

