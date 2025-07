Phil Collins covermedia

Le ultime indiscrezioni sul cantante hanno allarmato tutti.

Covermedia Covermedia

Phil Collins non sta morendo, come insinuato da qualche malelingua.

L'ex leader dei Genesis non è neppure ricoverato in una struttura per le cure palliative come sembrava stando ad alcuni commenti che avevano cominciato a girare sui social nei giorni scorsi.

Il batterista e cantante sarebbe ricoverato in ospedale a causa di un'operazione al ginocchio alla quale sarebbe stato obbligato a sottoporsi e «non sarebbe affatto vicino alla morte», stando a quanto comunicato da un portavoce dell'artista a TMZ per mettere uno stop alle voci in circolazione.

Nei giorni scorsi tante persone avevo speculato sulle condizioni di salute dell'artista scrivendo che quest'ultimo fosse stato ricoverato in una struttura per le cure palliative. Ebbene, niente di più falso.

Nonostante questo, gli ultimi anni sono stati piuttosto complicati per Phil Collins, che nel 2022 ha deciso di abbandonare le scene pubbliche.

L'ultimo concerto si è tenuto alla O₂ Arena di Londra, nel marzo 2022. Sul palco, con Mike Rutherford e Tony Banks, Collins si presentò visibilmente provato, camminava con l'aiuto di un bastone e, supportato da suo figlio Nicholas alla batteria, si limitò a cantare seduto al centro dello stage.

All'epoca spiegò di non riuscire nemmeno a tenere in mano le bacchette a causa del suo danno neurologico alle mani, al quale sono seguiti diversi problemi che hanno condotto a fragilità crescente, colonna vertebrale compromessa e insensibilità diffusa.

Un anno fa qualcuno aveva parlato di nuovi progetti discografici per Collins ma il diretto interessato ha smentito tutto: in un'intervista ha spiegato che non c'è bisogna aspettarsi del materiale inedito perché oltre ai problemi di salute c'è anche un discorso di volontà che gli impedisce di tornare a fare musica.

Phil Collins non pubblica musica originale dal 2003.