Il cantante e chitarrista João Guilherme Gomes della band portoghese Napa alla prima semifinale dell'Eurovision. Con la canzone indie-pop "Deslocado" il gruppo si è qualificato per la finale di sabato. Keystone

Il Belgio, contrariamente alle attese, non ha centrato la finale dell'Eurovision Song Contest (ESC). È stata questa la grande sorpresa nella prima semifinale svoltasi ieri sera a Basilea.

Keystone-SDA SDA

Stando agli scommettitori il concorrente belga Red Sebastian aveva più dell'85% di probabilità di qualificarsi per la finale. Tuttavia, con la sua canzone «Strobe lights», che inizia in modo cupo e continua a crescere con ritmi techno anni '90, il belga non ha convinto abbastanza i partecipanti al televoto.

Si è invece aggiudicato la finale il gruppo portoghese Napa che ha proposto accompagnamenti strumentali dal vivo. Contrariamente alle previsioni, il pubblico li ha votati. Con il loro repertorio indie pop, hanno offerto un po' di varietà.

Dopo il primo spettacolo dal vivo, la performance della cantante svizzera Zoë Më ha fatto parlare di sé fuori dalla St. Jakobshalle. La sua esibizione ridotta e quindi potente, l'ha fatta salire al settimo posto nella classifica delle agenzie di scommesse.