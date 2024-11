Piedone - Uno Sbirro A Napoli

Una serie che saprà soddisfare i nostalgici e, al contempo, incuriosire il pubblico più giovane?

«Uno Sbirro a Napoli».

La serie in quattro puntate riporta in vita l'eredità del celebre commissario Rizzo, con l'indimenticabile «Piedone» interpretato da Bud Spencer.

Salvatore Esposito, già noto come Genny Savastano in «Gomorra», sarà il nuovo volto del protagonista, in una trama che vuol mescolare nostalgia e attualità, ispirandosi ai film che hanno segnato gli anni '70 e '80.

Nel ruolo del commissario Vincenzo Palmieri, allievo ed «erede spirituale» di Piedone, Esposito interpreta un poliziotto con metodi anticonvenzionali, che tornato a Napoli dovrà guadagnarsi la fiducia della squadra e affrontare i fantasmi del proprio passato.

A fargli da contraltare, la commissaria Sonia Ascarelli, interpretata da Silvia D'Amico, capo distaccamento della polizia al porto di Napoli: tenace e determinata, sarà un'avversaria stimolante e, allo stesso tempo, un'alleata.

Non mancheranno altri personaggi di spicco, come l'ispettore aggiunto Michele Noviello, interpretato da Fabio Balsamo del gruppo comico The Jackal, che affiancherà Palmieri nelle indagini, tra colpi di scena e battute sagaci.

Diretta da Alessio Maria Federici, la serie nasce dalla collaborazione tra Sky Studios, Wildside e Titanus Production, con Esposito stesso e Giuseppe Pedersoli (figlio di Bud Spencer) tra gli autori.

«Piedone – Uno Sbirro a Napoli» promette di unire tradizione e modernità, rendendo omaggio a un personaggio iconico del cinema italiano e introducendo nuove sfumature narrative. Una serie che saprà soddisfare i nostalgici e, al contempo, incuriosire il pubblico più giovane.

