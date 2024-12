Pier Silvio Berlusconi

Durante il solito bilancio di fine anno davanti ai media, Pier Silvio Berlusconi ha accennato ad alcune novità nel palinsesto di Mediaset per il prossimo anno.

Covermedia Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Pier Silvio Berlusconi ha radunato la stampa italiana per il consueto bilancio di fine anno, accompagnato da una cena di gala con tanto di brindisi di auguri per il 2025.

L'amministratore delegato del gruppo televisivo Mediaset, oltre a parlare dei bilanci e delle iniziative di mercato, ha anche affrontato temi più leggeri come il palinsesto tv 2024 confermando nomi per il 2025.

Tra questi quello di Maria De Filippi alla quale verranno affidate più produzioni con la sua Fascino.

Pier Silvio non ha invece nascosto il periodo difficile che sta affrontando Striscia la notizia: «Non so se in futuro ci potrà essere un'alternanza di prodotto in quella fascia oraria. Io ad oggi conto sul lavoro di Antonio Ricci». Mostra di più

Pier Silvio Berlusconi ha radunato la stampa italiana per il consueto bilancio di fine anno, accompagnato da una cena di gala con tanto di brindisi di auguri per il 2025.

L'amministratore delegato del gruppo televisivo Mediaset, oltre a parlare dei bilanci e delle iniziative di mercato, ha anche affrontato temi più leggeri come il palinsesto tv 2024 confermando nomi per il 2025.

Tra questi quello di Maria De Filippi alla quale verranno affidate più produzioni con la sua Fascino. «Maria fa già moltissimo, siamo soci di Fascino, lei fa un lavoro eccezionale. Ogni anno chiedo qualcosa a Maria, negli anni sicuramente daremo altre produzioni alla Fascino, loro hanno una grandissima capacità».

Periodo difficile per Striscia la notizia

Pier Silvio non ha invece nascosto il periodo difficile che sta affrontando Striscia la notizia: «Sono fiducioso in Antonio Ricci e sul fatto che lui trovi la strada per far crescere il programma. È innegabile che in questo momento, dopo 37 anni, il format viva un momento faticoso. Non so se in futuro ci potrà essere un'alternanza di prodotto in quella fascia oraria. Io ad oggi conto sul lavoro di Antonio Ricci».

Sull'esperimento de La Talpa Pier Silvio ha invece detto: «È stato un esperimento di cui siamo contenti, è un prodotto che può migliorare. Del lavoro di Diletta Leotta posso dire che ha fatto quello che ci aspettavamo. Ad oggi non ci sono altri progetti».