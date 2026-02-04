Leonardo Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni ha condiviso un video che fa ridere social e fan, in cui ironizza su Carlo Conti e il Festival di Sanremo.

Covermedia Covermedia

Leonardo Pieraccioni lancia la gag social. Il regista toscano ha fatto parlare di sé nei giorni che precedono il Festival di Sanremo 2026, prendendo bonariamente in giro Carlo Conti con una gag condivisa sui suoi profili social insieme all'amico e collega Giorgio Panariello.

Il video, diventato rapidamente virale, sfrutta il classico tono ironico toscano per commentare le scelte del direttore artistico della manifestazione più attesa della stagione televisiva.

Con la consueta naturalezza comica, l'attore apre la finta telefonata con una battuta subito diventata virale: «Eh Giorgio... ascolta, ma quell'altro s'è impazzito», riferendosi alle decisioni di Conti in vista di Sanremo. Tra queste, l'arrivo di ospiti e co-conduttori sempre più trasversali.

Nel prosieguo della gag aggiunge: «L'anno scorso ha chiamato Topo Gigio, quest'anno Sandokan... gli manca solo SpongeBob e Mary Poppins», frase che ha scatenato le risate dei follower ed è stata ripresa dalle principali agenzie.

La scenetta prosegue con Panariello che rincara la dose: «Quando invita il corvo Rockefeller ricoveriamolo», mentre Pieraccioni ribatte scherzando sulla propria abbronzatura, rafforzando il tono amichevole e complice dello scambio.

Questo tipo di ironia non è una novità. Da anni, il trio toscano formato da Pieraccioni, Panariello e lo stesso Conti si diverte in gag improvvisate, frutto di un sodalizio artistico che affonda le radici negli anni Novanta, tra teatro e televisione.

Intanto, il Festival di Sanremo resta uno degli appuntamenti più seguiti dell'anno, e la gag ha contribuito a alimentare l'attesa per la prima serata condotta da Conti, in programma nelle prossime settimane.