Pierdavide Carone Covermedia

L'opera debutterà a Ferrara l'11 dicembre e trasformerà 14 brani del cantautore in un racconto corale tra orchestra, coro e danza.

Covermedia Covermedia

Pierdavide Carone riporta Lucio Dalla sul palcoscenico con «L'anno che verrà», l'opera lirica contemporanea che debutterà l'11 dicembre 2026 al Teatro Comunale di Ferrara.

Non sarà un biopic, ma una storia originale costruita sulla poetica e sulle canzoni dell'artista bolognese.

Il progetto nasce da un'idea di Marcello Corvino, con la regia di Manuel Renga, la drammaturgia di Emanuele Aldrovandi e la direzione musicale di Roberto Molinelli.

In scena ci saranno anche l'Orchestra della Città di Ferrara, il Coro del Teatro Comunale di Ferrara e la Michele Merola Contemporary Dance Company.

Da «L'anno che verrà» a «Caruso»

La storia si svolge alla vigilia di Capodanno in un grande hotel sul mare. Sotto lo sguardo del portiere, affidato a Carone, si incrociano le vite di alcuni viaggiatori, ognuno legato a una delle 14 canzoni scelte per lo spettacolo, da «L'anno che verrà» a «Caruso».

Il legame personale con Dalla è il cuore emotivo dell'operazione. Carone fu l'ultimo artista accompagnato dal cantautore al Festival di Sanremo, nel 2012, con «Nanì».

A Vanity Fair ha spiegato che riportarlo a teatro significa «chiudere un cerchio» e ha ammesso che avrebbe «barattato volentieri» quel privilegio pur di averlo ancora accanto.

Renga ha definito Dalla il «custode dei sogni» dello spettacolo: una presenza capace di attraversare paure, desideri e delusioni dei personaggi senza trasformare la scena in una semplice celebrazione.

Dopo Ferrara, «L'anno che verrà» toccherà Reggio Emilia, Ravenna, Piacenza, Modena, Parma, Lucca, Bologna e Rimini, dove il tour si chiuderà il 9 ottobre 2027.