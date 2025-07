Pierluigi Diaco

Dopo il successo pomeridiano, l'autore e conduttore debutta in prima serata il 14 settembre con ospiti, musica e storie tra generazioni.

Covermedia Covermedia

Pierluigi Diaco debutta in prima serata con «Bellamà di Sera», e lo fa confermando la formula che lo ha consacrato nel day time.

Dal 14 settembre al 12 ottobre 2025, ogni domenica su Rai2, il talent di parola si trasforma in varietà serale, con cinque appuntamenti costruiti attorno a ospiti, musica e confronto intergenerazionale.

Il cuore del programma resta immutato: la parola come strumento di conoscenza, dialogo e sorpresa. Diaco mantiene la sua posizione al centro della scena, a guidare venti concorrenti – dieci della Generazione Z e dieci Boomer – affiancati da trenta opinionisti. Una comunità televisiva colorata, tra emozioni e riflessioni, capaci di raccontare la società attuale.

Accanto a lui, confermata la presenza di Valeria Marini nella rubrica «Scotta il telefono», dove fornirà consigli votati all'ironia e al divertimento. Saranno ospiti musicali fissi Marco Morandi e il critico Gino Castaldo: con loro, un percorso sonoro che evoca parole chiave per rievocare i grandi successi della canzone italiana.

Il debutto in prima serata rappresenta un riconoscimento per il format: l'innovativa offerta Rai (Day time e Prime Time) è pensata per offrire contenuti di qualità, realizzati internamente, capaci di conquistare pubblico e investimenti pubblicitari.