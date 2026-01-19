  1. Clienti privati
Ecco cos'è successo Il conduttore Piers Morgan finisce sotto i ferri: «Sono caduto come un sacco di patate»

Covermedia

19.1.2026 - 11:00

Piers Morgan
Piers Morgan

Caduta in un hotel londinese per il conduttore britannico, che aggiorna i fan dall'ospedale. Sei settimane con le stampelle, stop ai voli a lungo raggio e l'immancabile ironia social, con una battuta su Donald Trump.

Covermedia

19.01.2026, 11:00

19.01.2026, 11:13

Piers Morgan è ricoverato in ospedale dopo una caduta avvenuta all'interno di un hotel di Londra.  A raccontare l'accaduto è lo stesso presentatore, che affida ai social un aggiornamento diretto sulle sue condizioni di salute.

Domenica Morgan ha pubblicato un selfie dal letto d'ospedale, spiegando di essere inciampato su un gradino nel ristorante dell'albergo. La caduta, descritta con il suo consueto sarcasmo, gli ha provocato una grave frattura al femore, rendendo necessario un intervento all'anca.

«Inciampato su un piccolo gradino. Dentro un ristorante di un hotel londinese. Caduto come un sacco di patate», ha scritto, ricostruendo la dinamica dell'incidente punto per punto.

Il percorso di recupero si annuncia lungo. Morgan dovrà utilizzare le stampelle per circa sei settimane e, per almeno tre mesi, rinunciare ai viaggi intercontinentali. «Un inizio d'anno col botto», ha commentato con ironia, aggiungendo una battuta che ha immediatamente acceso l'attenzione dei follower: «Do la colpa a Donald Trump».

A completare il racconto, il conduttore ha condiviso anche l'immagine della radiografia che mostra chiaramente la frattura. Nei commenti, fan e colleghi hanno lasciato messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione.

Alla guida del talk show online «Piers Morgan Uncensored»

Figura centrale del dibattito mediatico anglosassone, Morgan è attualmente alla guida del talk show online «Piers Morgan Uncensored».

In passato ha condotto «Piers Morgan Live» sulla CNN e ha ricoperto ruoli di primo piano in alcune delle più note testate tabloid britanniche, tra cui News of the World, Daily Mirror e The Sun.

