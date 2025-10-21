Pietro Castellitto

Diretto da Stefano Lodovichi e in uscita su Netflix il 23 gennaio 2026, «Il Falsario» racconta la Roma degli anni di piombo attraverso la figura di un artista-truffatore geniale e contraddittorio, interpretato da Pietro Castellitto.

Covermedia Covermedia

Pietro Castellitto torna al centro della scena con «Il Falsario», il nuovo film di Stefano Lodovichi che mescola storia, noir e tensione politica nella Roma degli anni '70 e '80.

L'attore interpreta Toni, un artista-falsario ispirato ad Antonio Giuseppe Chichiarelli, figura realmente esistita e legata – secondo diverse ricostruzioni – al rapimento Moro, alle Brigate Rosse e alla Banda della Magliana.

Presentato alla Festa del Cinema di Roma, il film arriverà su Netflix il 23 gennaio 2026. «Toni non è un biopic», spiega Lodovichi. «È un avventuriero guascone, infantile e irrisolto: ci siamo concessi la libertà della finzione per restituire la verità emotiva di quegli anni».

Prodotto da Cattleya, «Il Falsario» unisce dramma storico, ironia nera e introspezione. Nel cast anche Jasmine Trinca e Filippo Timi. Castellitto osserva: «La mia generazione non ha un rapporto diretto con la Storia, ma il cinema può colmare quella distanza».

«Il Falsario» si presenta come un viaggio nell'ambiguità morale del potere, dove arte e menzogna si fondono. Un ritratto di un uomo e di un'epoca che, tra falsi d'autore e verità manipolate, invita a riflettere su quanto sia sottile il confine tra realtà e invenzione.