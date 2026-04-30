Pilar Fogliati (immagine d'archivio). Imago

Pilar Fogliati esce allo scoperto: nuovo amore e nessun tabù sull'età. L'attrice racconta come è nato il rapporto con Fabio Paratici e mette a tacere ogni critica.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Pilar Fogliati conferma la relazione con Fabio Paratici, dirigente della Fiorentina, dichiarandosi felice e innamorata.

I due si sono conosciuti a una cena tra amici e non considerano rilevante la differenza d'età di circa vent'anni.

Dopo settimane di indiscrezioni, l'attrice rende pubblica la storia, sottolineando complicità e affinità. Mostra di più

Pilar Fogliati volta pagina e ritrova l'amore. L'attrice romana lo racconta senza giri di parole, sottolineando come la differenza d'età non abbia alcun peso nella sua nuova relazione: «Sono felice e siamo innamorati. Chi se ne frega».

In un'intervista al settimanale «F», ripreso fra gli altri da «Oggi», spiega di aver conosciuto il nuovo compagno in modo del tutto spontaneo: «A una cena tra amici, quelle situazioni un po’ miste che io chiamo «cene contaminate», con persone di ambienti diversi. Sono le mie preferite, le trovo stimolanti».

Chi è il nuovo compagno

L'uomo al suo fianco è Fabio Paratici, dirigente della Fiorentina, 53 anni. Un divario di circa vent'anni rispetto ai 33 dell'attrice, che però non rappresenta un ostacolo.

Il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici. Imago

Fogliati, reduce anche dall'ultima esperienza sanremese, ha alle spalle relazioni con uomini più grandi: dal manager Severiano Recchi all'attore Claudio Gioè.

«Non seguo schemi», chiarisce. «Mi innamoro della persona, non dell’età. Lavoro da quando avevo vent’anni e ho sempre frequentato persone di ogni generazione, per me è naturale».

Complicità e ironia

Tra i due, racconta, c'è soprattutto grande affinità: «Fabio è molto simpatico. Ridiamo tanto insieme».

La relazione arriva ora alla luce del sole dopo settimane di indiscrezioni: avvistamenti, uscite insieme e qualche foto rubata, tra cui una cena in pizzeria, avevano già alimentato il gossip.

Ora è la stessa attrice a confermare tutto, mettendo fine ai rumors.