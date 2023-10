Pink

La cantante costretta a smentire di aver appoggiato il popolo israeliano durante un suo concerto: «Ormai anche respirare è controverso».

Pink nega di aver sventolato la bandiera di Israele durante un suo concerto. La cantante ha dichiarato di aver ricevuto messaggi di odio e minacce sui social a causa dell’outfit dei suoi ballerini, presentatisi sul palco con bandiere bianche e blu.

«Questo post potrà risultare controverso per qualcuno, ma, a questo punto, persino respirare è controverso. Sto ricevendo molte minacce perché c’è gente che erroneamente crede che io abbia sventolato delle bandiere di Israele durante i miei show. Non è così», ha spiegato la star.

«Dall’inizio del tour sto usando delle bandiere Poi. Queste venivano usate molti anni fa dal popolo Maori, in Nuova Zelanda, e siccome trovo bellissime sia le bandiere, sia le persone Maori, ho deciso di usarle. Non uso bandiere di nessun tipo durante i miei show a sostegno di nessuna causa, fatta eccezione per la bandiera arcobaleno. Questa rimane la mia posizione».

Il conflitto tra Israele e un gruppo di militanti palestinesi è iniziato il 7 ottobre, dopo l’attacco terroristico di Hamas.

Sulle atrocità in corso tra Israele e Gaza, la popstar ha aggiunto: «Sono un essere umano. Credo nella pace. Nell’uguaglianza e nell’amore. Sono profondamente triste per come va il mondo. Prego per tutti noi».

Pink ha concluso il Summer Carnival tour ad agosto e ha iniziato il nuovo on the road Trustfal il 12 ottobre da Sacramento, California.

Covermedia