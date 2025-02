Pino Daniele è deceduto nel 2025. Covermedia

A dieci anni dalla scomparsa del cantautore, la famiglia continua a chiedere risposte sulle sue ultime ore di vita.

A quasi dieci anni dalla morte di Pino Daniele, il fratello Nello torna a parlare, esprimendo il suo dolore e la sua insoddisfazione per come si sono svolti gli eventi negli ultimi istanti di vita dell'artista.

«Pino non è stato curato come doveva, meritava più attenzione, più rispetto. La sua morte è stata un colpo durissimo per noi e per chi gli voleva bene», ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera.

Il 4 gennaio 2015, il cantautore partenopeo, già affetto da problemi cardiaci, accusò un grave malore nella sua casa in Maremma. Nonostante la vicinanza di un ospedale a Grosseto, si decise di affrontare un lungo viaggio fino a Roma per raggiungere il Sant'Eugenio, dove il medico di fiducia lo avrebbe preso in cura. Un tragitto di circa un'ora e mezza che si rivelò fatale.

«Se fosse stato soccorso subito e portato in ospedale lì vicino, oggi forse sarebbe ancora qui», ha aggiunto Nello, ribadendo il suo rammarico per quella decisione.

Nei mesi successivi alla morte, la famiglia Daniele ha chiesto chiarezza sulle circostanze del decesso, con un'indagine che però si è conclusa con l'archiviazione nel 2017, stabilendo che non ci fossero responsabilità mediche. Una conclusione che ha lasciato l'amaro in bocca a chi sperava in risposte più definitive. «Non è stato fatto abbastanza per lui. Per noi resta un dolore immenso e un'ingiustizia», ha sottolineato il fratello.

Oltre il dolore, rimane la musica. Nello racconta il legame con Pino e l'impatto che il cantautore ha avuto sulla sua famiglia e su Napoli. «Era un genio, un uomo generoso che ha sempre cantato con il cuore. Mi manca ogni giorno».

La città partenopea continua a celebrarlo con eventi, murales e omaggi, mantenendo vivo il ricordo di un artista che ha rivoluzionato il panorama musicale italiano con la sua fusione di blues, rock e tradizione napoletana.