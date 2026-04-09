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Giustizia Chiusa la battaglia legale. Ecco a chi andrà l'eredità di Pino Daniele

Covermedia

9.4.2026 - 16:30

Pino Daniele
Pino Daniele

Respinti i ricorsi di figlio e seconda moglie: confermate le disposizioni scritte nel 2012.

Covermedia

09.04.2026, 16:30

09.04.2026, 16:45

Pino Daniele divide gli eredi mentre la Corte conferma il testamento.

A mettere un punto è la Corte d'Appello di Roma, che ha bocciato sia il ricorso del primogenito Alessandro Daniele sia quello della seconda moglie Fabiola Sciabbarrasi, confermando la validità del testamento redatto nel 2012 e pubblicato dopo la morte del cantautore.

Secondo quanto riportato da ANSA e Il Corriere della Sera, i giudici hanno escluso le ricostruzioni alternative presentate dalle parti, ribadendo che l'unico riferimento resta il documento testamentario.

In particolare, è stata respinta anche la richiesta economica avanzata dal figlio, legata a un presunto accordo mai formalizzato.

Il nodo riguarda soprattutto i diritti: quelli connessi restano ai cinque figli, mentre i diritti d'autore risultano divisi tra sei soggetti, includendo anche l'ex moglie.

Un equilibrio che negli anni aveva generato tensioni e interpretazioni divergenti.

Nel racconto mediatico è riemersa l'espressione «testamento segreto», ma si tratta di una definizione fuorviante: il documento non è nuovo né nascosto, essendo stato depositato prima della scomparsa dell'artista.

Con la sentenza d'appello il quadro si stabilizza: resta aperta solo l'ipotesi di un ricorso in Cassazione, mentre la gestione del patrimonio musicale continua a seguire le disposizioni già fissate.

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