GiustiziaChiusa la battaglia legale. Ecco a chi andrà l'eredità di Pino Daniele
Covermedia
9.4.2026 - 16:30
Respinti i ricorsi di figlio e seconda moglie: confermate le disposizioni scritte nel 2012.
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09.04.2026, 16:30
09.04.2026, 16:45
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Pino Daniele divide gli eredi mentre la Corte conferma il testamento.
A mettere un punto è la Corte d'Appello di Roma, che ha bocciato sia il ricorso del primogenito Alessandro Daniele sia quello della seconda moglie Fabiola Sciabbarrasi, confermando la validità del testamento redatto nel 2012 e pubblicato dopo la morte del cantautore.
Secondo quanto riportato da ANSA e Il Corriere della Sera, i giudici hanno escluso le ricostruzioni alternative presentate dalle parti, ribadendo che l'unico riferimento resta il documento testamentario.
In particolare, è stata respinta anche la richiesta economica avanzata dal figlio, legata a un presunto accordo mai formalizzato.
Il nodo riguarda soprattutto i diritti: quelli connessi restano ai cinque figli, mentre i diritti d'autore risultano divisi tra sei soggetti, includendo anche l'ex moglie.
Un equilibrio che negli anni aveva generato tensioni e interpretazioni divergenti.
Nel racconto mediatico è riemersa l'espressione «testamento segreto», ma si tratta di una definizione fuorviante: il documento non è nuovo né nascosto, essendo stato depositato prima della scomparsa dell'artista.
Con la sentenza d'appello il quadro si stabilizza: resta aperta solo l'ipotesi di un ricorso in Cassazione, mentre la gestione del patrimonio musicale continua a seguire le disposizioni già fissate.