Nonostante le polemiche legate agli ascolti bassi, Pino Insegno torna come conduttore di «Reazione a Catena» nella nuova stagione, che inizierà l'8 giugno. La Rai conferma il suo ruolo, mentre il game show si prepara a un'estate ricca di novità.

Pino Insegno è stato confermato alla conduzione di «Reazione a Catena» per la nuova stagione, che partirà l'8 giugno.

Nonostante le critiche ricevute per gli ascolti sotto le aspettative, la Rai ha deciso di non cambiare il conduttore del popolare game show, rispondendo così alle voci che parlavano di un possibile avvicendamento.

I nomi che circolavano come possibili successori di Insegno includevano Massimiliano Ossini, Flavio Montrucchio, Alessandro Greco e Gabriele Corsi, ma alla fine è stato deciso che sarà ancora lui a tenere le redini del programma.

La nuova edizione di «Reazione a Catena» si concluderà tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, con una programmazione che si adatta alle esigenze della rete.

Discussioni per la cancellazione de «Il Buono, il Brutto e il Cattivo»

Nel frattempo, la cancellazione del programma in prima serata «Il Buono, il Brutto e il Cattivo», previsto inizialmente per gennaio 2025, ha suscitato ulteriori discussioni. Nonostante l'entusiasmo per il progetto, che avrebbe visto Insegno affiancato da Luca Ward e Francesco Pannofino, lo show è stato messo in stand-by, un colpo che Insegno ha dovuto affrontare con serenità.

Le critiche agli ascolti di «Reazione a Catena» non sono passate inosservate, ma Insegno non si è lasciato abbattere. Ha reagito pubblicamente, definendo gli insulti ricevuti sui social come «gratuiti» e dichiarando di non essersi mai lasciato influenzare dai giudizi esterni.

Insegno ha anche parlato delle sue esperienze passate e delle polemiche che lo hanno riguardato, come quella relativa alla sua amicizia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Azione legale contro alcune testate giornalistiche

La relazione tra i due ha suscitato voci e polemiche, tanto che il conduttore ha intrapreso un'azione legale contro alcune testate giornalistiche, accusandole di aver montato una «campagna mediatica denigratoria» volta a danneggiarlo.

Nonostante tutto, Pino Insegno si prepara a condurre ancora una volta il suo show con rinnovato entusiasmo, puntando a regalare al pubblico un'estate all'insegna del divertimento e della competizione. Con una data di inizio fissata per l'8 giugno, «Reazione a Catena» si prepara a entrare nelle case degli italiani con nuove sfide e, forse, qualche sorpresa.