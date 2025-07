Pinuccio

L'inviato satirico di «Striscia la Notizia» debutta in seconda serata con otto puntate tra denuncia e ironia nei piccoli comuni italiani.

Covermedia Covermedia

Mediaset per approdare alla rete guidata da Urbano Cairo.

Da ottobre, in seconda serata, debutta con «Prove d'Inchiesta», una serie di otto puntate nel corso delle quali l'inviato barese porterà in tv un format innovativo: reportage ironici e inchieste nei piccoli borghi italiani, alla scoperta di storie spesso trascurate dai media mainstream.

Il progetto nasce dalla voglia di Pinuccio di prendersi la ribalta con un programma tutto suo: «È il mio primo programma, ci tengo molto, spero vada bene», dichiara con entusiasmo, durante la conferenza stampa, l'inviato che ha fatto la sua fortuna tra battute pungenti e profonde inchieste di costume.

La7, che punta da anni sull'informazione d'approfondimento, lo accoglie con un format atipico, lontano dai canoni della satira televisiva classica.

Nel ricco panel di novità dei palinsesti 2025‑2026 di La7 – che includono nomi autorevoli come Roberto Saviano, Nicola Gratteri, Ezio Mauro e Fabrizio Gifuni – «Prove d'Inchiesta» si inserisce come proposta fresca e originale in seconda serata. Il progetto punterà su storie autentiche, piccoli comuni con meno di mille abitanti e un mix di denuncia sociale e sottile comicità.

Per Pinuccio, questo passo rappresenta un'evoluzione: da inviato satirico a conduttore-autore di un programma autonomo, con la possibilità di plasmare i contenuti secondo la propria visione.

Per La7, è una scommessa che arricchisce il palinsesto, confermando la capacità della rete di attrarre talenti provenienti da altre realtà televisive.