Pio e Amedeo

Su Canale 5 il nuovo show del duo comico tra ospiti, musica e provocazioni.

Covermedia Covermedia

Pio e Amedeo tornano su Canale 5

Il duo foggiano riaccende la prima serata con «Stanno tutti invitati», il nuovo show annunciato da Mediaset e presentato come un evento televisivo capace di mescolare comicità irriverente, grandi ospiti e momenti musicali.

Dopo il successo di «Felicissima Sera», i due comici puntano su una formula che promette ritmo serrato e interazione continua con il pubblico in studio.

Il titolo, spiegano dalle anticipazioni diffuse da TV Sorrisi e Canzoni, richiama un clima inclusivo ma anche provocatorio, cifra stilistica che negli anni ha contraddistinto la coppia.

L’idea è quella di costruire una serata evento in cui artisti, volti noti dello spettacolo e protagonisti della musica si alternano tra sketch, monologhi e performance live, senza rinunciare alla satira tagliente che li ha resi popolari.

Il progetto arriva in un momento di rinnovata centralità dell’intrattenimento in prime time, con Canale 5 impegnata a rafforzare l’offerta di varietà. Il duo, già protagonista di programmi come «Emigratis» e «Felicissima Sera», punta a replicare i buoni risultati d’ascolto ottenuti nelle precedenti esperienze.

La messa in onda è prevista nelle prossime settimane su Canale 5, con date ufficiali e ospiti che verranno annunciati progressivamente nei palinsesti Mediaset.