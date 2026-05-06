  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Royal Family Debiti record per Pippa Middleton: la tenuta Buckleberry Farm messa in vendita

fon

6.5.2026

Pippa Middleton e James Matthews.
Pippa Middleton e James Matthews.
IMAGO/ABACAPRESS

Doveva essere un parco safari di successo, ma il progetto di Pippa Middleton si è trasformato in un fallimento: debiti, polemiche e una vendita inevitabile.

Nicolò Forni

06.05.2026, 09:57

06.05.2026, 10:16

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il progetto di Buckleberry Farm non ha mai decollato, accumulando oltre 800'000 sterline di debiti.
  • I tentativi di rilancio, tra nuove attività e un asilo nido, sono falliti anche per lo stop delle autorità.
  • Crescono le tensioni con i residenti locali, mentre la coppia resta nel Berkshire tra polemiche.
Mostra di più

Nel 2021 Pippa Middleton e il marito James Matthews avevano investito circa 1,5 milioni di euro per acquistare Buckleberry Farm, una tenuta di una trentina di ettari nel Berkshire.

L'obiettivo era ambizioso: trasformarla in un parco safari per famiglie. Ma, nonostante gli sforzi, il progetto non ha mai davvero decollato.

Anno dopo anno, la proprietà ha accumulato perdite importanti, arrivando nel 2025 a un debito complessivo di oltre 800'000 sterline.

A quel punto la decisione: mettere in vendita la tenuta e chiudere definitivamente con l'idea del safari.

Attività, eventi e tentativi falliti

Stando a «Vanity Fair», la fattoria offriva diverse attrazioni: animali da accarezzare, area giochi, caffetteria e perfino tende glamping per soggiorni in stile safari.

Non mancavano eventi a tema, come la «discoteca dei coniglietti» a Pasqua o la grotta di Babbo Natale nel periodo natalizio. Un'offerta ampia, che però non è bastata a rendere sostenibile l'attività.

Nel tentativo di rilanciare il progetto, la coppia aveva anche presentato un piano per costruire un asilo nido. Inizialmente approvato, il progetto è stato poi bloccato per timori legati all’aumento del traffico nella zona.

Nonostante i tentativi di difendere l'iniziativa, il permesso è stato definitivamente respinto.

Critiche locali e clima difficile

Negli ultimi tempi, anche il rapporto con la comunità locale si è incrinato.

Alcuni visitatori hanno criticato l'aumento dei prezzi d'ingresso, mentre residenti della zona - come riportato dal Daily Mail - hanno definito il progetto «un'operazione per fare soldi», accusando la gestione di aver reso il luogo meno accessibile rispetto al passato.

La vita nel Berkshire continua

Nonostante la battuta d'arresto, Pippa Middleton e James Matthews restano nel Berkshire con i loro tre figli. Vivono in una villa georgiana da 32 stanze, acquistata nel 2022 per circa 15 milioni di sterline.

Anche qui, però, non mancano le tensioni: la coppia è coinvolta in una disputa con i vicini per la chiusura di un passaggio utilizzato da anni dalla comunità locale. La questione è ora all'esame delle autorità competenti.

I più letti

La showgirl Samira Lui rimanda le nozze con Luigi Punzo, ecco perché
Lara Gut-Behrami parla della sua ultima gara da sciatrice professionista
20'000 franchi di multa per un uomo che viaggiava senza biglietto sulle FFS, ecco perché
Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
Biglietti da 8'000 euro, temporali e un colpo di marketing... si prospetta una serata esplosiva

Le ultime sui Royals

Finanze reali sotto la lente. Tra re miliardari e costi pubblici, ecco quanto pesa la monarchia britannica

Finanze reali sotto la lenteTra re miliardari e costi pubblici, ecco quanto pesa la monarchia britannica

Alla vigilia del matrimonio. Ecco come la regina ha negato la tiara a Meghan dopo le richieste assillanti di Harry

Alla vigilia del matrimonioEcco come la regina ha negato la tiara a Meghan dopo le richieste assillanti di Harry

Royal Family. La principessa Charlotte compie 11 anni, e nel nuovo ritratto...è uguale a William!

Royal FamilyLa principessa Charlotte compie 11 anni, e nel nuovo ritratto...è uguale a William!

Ultime ore negli USA. Bagno di folla per re Carlo e la regina Camilla a New York

Ultime ore negli USABagno di folla per re Carlo e la regina Camilla a New York

Altre notizie

Dopo la malattia. Kate Middleton torna all'estero, la prima visita ufficiale è in Italia

Dopo la malattiaKate Middleton torna all'estero, la prima visita ufficiale è in Italia

Via dall'Auditorium. Milly Carlucci lascia il Foro Italico: «Ballando con le stelle» cambia studio dopo 20 anni

Via dall'AuditoriumMilly Carlucci lascia il Foro Italico: «Ballando con le stelle» cambia studio dopo 20 anni

Spettacolo. Sting: «Non so stare fermo», il ritiro può aspettare

SpettacoloSting: «Non so stare fermo», il ritiro può aspettare