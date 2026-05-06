Nel 2021 Pippa Middleton e il marito James Matthews avevano investito circa 1,5 milioni di euro per acquistare Buckleberry Farm, una tenuta di una trentina di ettari nel Berkshire.
L'obiettivo era ambizioso: trasformarla in un parco safari per famiglie. Ma, nonostante gli sforzi, il progetto non ha mai davvero decollato.
Anno dopo anno, la proprietà ha accumulato perdite importanti, arrivando nel 2025 a un debito complessivo di oltre 800'000 sterline.
A quel punto la decisione: mettere in vendita la tenuta e chiudere definitivamente con l'idea del safari.
Attività, eventi e tentativi falliti
Stando a «Vanity Fair», la fattoria offriva diverse attrazioni: animali da accarezzare, area giochi, caffetteria e perfino tende glamping per soggiorni in stile safari.
Non mancavano eventi a tema, come la «discoteca dei coniglietti» a Pasqua o la grotta di Babbo Natale nel periodo natalizio. Un'offerta ampia, che però non è bastata a rendere sostenibile l'attività.
Nel tentativo di rilanciare il progetto, la coppia aveva anche presentato un piano per costruire un asilo nido. Inizialmente approvato, il progetto è stato poi bloccato per timori legati all’aumento del traffico nella zona.
Nonostante i tentativi di difendere l'iniziativa, il permesso è stato definitivamente respinto.
Critiche locali e clima difficile
Negli ultimi tempi, anche il rapporto con la comunità locale si è incrinato.
Alcuni visitatori hanno criticato l'aumento dei prezzi d'ingresso, mentre residenti della zona - come riportato dal Daily Mail - hanno definito il progetto «un'operazione per fare soldi», accusando la gestione di aver reso il luogo meno accessibile rispetto al passato.
La vita nel Berkshire continua
Nonostante la battuta d'arresto, Pippa Middleton e James Matthews restano nel Berkshire con i loro tre figli. Vivono in una villa georgiana da 32 stanze, acquistata nel 2022 per circa 15 milioni di sterline.
Anche qui, però, non mancano le tensioni: la coppia è coinvolta in una disputa con i vicini per la chiusura di un passaggio utilizzato da anni dalla comunità locale. La questione è ora all'esame delle autorità competenti.