Pippo Baudo

Camera ardente al Teatro delle Vittorie a Roma, funerali il 20 agosto a Militello in Val di Catania.

Covermedia Covermedia

L'Italia si prepara a dare l'addio a Pippo Baudo, morto il 16 agosto a 89 anni.

La camera ardente sarà aperta il 18 e 19 agosto al Teatro delle Vittorie di Roma, il luogo simbolo della sua carriera televisiva. Mercoledì 20 agosto i funerali si svolgeranno invece in Sicilia, nel Santuario della Madonna della Stella a Militello in Val di Catania, il suo paese natale.

Il sindaco Giovanni Burtone ha proclamato il lutto cittadino: «Ogni volta che diciamo da dove veniamo, la prima cosa che si dice è "è il paese di Pippo Baudo"».

Dal canto suo don Giuseppe Luparello, parroco del Santuario, ha ricordato: «Qui faceva il chierichetto e serviva messa. In questo teatro muoveva i primi passi da presentatore e showman». La celebrazione sarà presieduta dal vescovo di Caltagirone, monsignor Calogero Peri.

Anche la Rai ha reso omaggio al conduttore con speciali e maratone dedicate: dal TG1 agli approfondimenti di Rai 1, fino a «Techetechetè». Un tributo a colui che per decenni ha incarnato la televisione italiana, restando nell'immaginario collettivo come «Superpippo».