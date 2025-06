Rebel Wilson

L'attrice australiana Rebel Wilson stuzzica i fan con nuove indiscrezioni su un possibile quarto film di «Pitch Perfect». Tra matrimoni in vista e registe emergenti nel cast, il ritorno delle Barden Bellas potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo.

Covermedia Covermedia

Rebel Wilson ha riacceso l'entusiasmo dei fan di «Pitch Perfect» con nuove anticipazioni sul possibile quarto capitolo della fortunata saga musicale.

L'attrice 45enne, che nella trilogia interpreta l'irriverente Patricia «Fat Amy» Hobart, ha lasciato intendere che un matrimonio potrebbe essere al centro della nuova trama. In un'intervista a «Variety», ha dichiarato: «Credo che ci dovrebbe essere un matrimonio».

E non è tutto: l'attrice ha anche suggerito che una delle protagoniste potrebbe dirigere il film. «Siamo in tante, ora, a lavorare dietro la macchina da presa. Le candidate non mancano: Anna Kendrick, Brittany Snow, Kay Cannon, che è la sceneggiatrice originale, ed Elizabeth Banks... vedremo», ha raccontato.

La Wilson, attualmente impegnata in un nuovo progetto da regista, ha aggiunto che sarà occupata fino all'inizio del prossimo anno, ma spera che «Pitch Perfect 4» possa entrare in produzione nel 2025.

La saga è iniziata nel 2012 con «Pitch Perfect», diretto da Jason Moore, seguito da «Pitch Perfect 2» (2015), diretto da Elizabeth Banks, che interpreta anche la commentatrice Gail Abernathy-McKadden.

Il terzo film, «Pitch Perfect 3» (2017), diretto da Trish Sie, ha incassato oltre 185 milioni di dollari (circa 172 milioni di euro) e ha visto Fat Amy alle prese con suo padre, un criminale, interpretato da John Lithgow.