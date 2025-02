Platinette

Il conduttore Marco Coruzzi, in arte Platinette, racconta il suo percorso di riabilitazione e riflette sulla vita dopo l'ictus che l'ha colpito due anni fa: «L'amore? L'ho vissuto, ma oggi non mi appartiene più».

Covermedia Covermedia

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, si apre con onestà sulle difficoltà affrontate dopo l'ictus ischemico che lo ha colpito quasi due anni fa.

Ospite di Silvia Toffanin a «Verissimo», il conduttore radiofonico e opinionista ha raccontato il lungo percorso di recupero e il peso della consapevolezza di non poter tornare quello di un tempo.

«Ti arriva un colpo e il destino cambia all'improvviso. Da un giorno all'altro si perdono capacità che credevi fossero tue per sempre», ha spiegato.

Per chi, come lui, ha fatto della comunicazione il proprio mondo, ritrovarsi senza voce è stato uno shock. «Io che ho cominciato a lavorare alla radio 50 anni fa, mi sono ritrovato a non riuscire più a parlare. Mi chiedevo: che cosa faccio io, anche se sopravvivo?».

Un recupero «durissimo»

L'ictus è arrivato alla fine di una seduta di fisioterapia. Il fisioterapista si è accorto subito che qualcosa non andava e ha chiamato i soccorsi. Poi l'ambulanza, il ricovero d'urgenza all'ospedale Niguarda, due mesi di degenza e un lungo periodo di riabilitazione.

«Il recupero è stato durissimo. Per settimane ho scritto solo "ho sete" e "grazie" perché non riuscivo a parlare», ha raccontato.

Oggi Coruzzi affronta tre ore al giorno di logopedia per rieducare i muscoli del viso alla parola, ma sa che non tornerà mai completamente quello di prima: «So benissimo cosa producevo prima, ora non so più fare niente. Quando mi dicono «ti stai riprendendo benissimo», so che non sarà mai vero».

Importante è la prevenzione

Ma l'ictus non è solo un nemico fisico, è anche una battaglia mentale. «Si torna quasi bambini, la parola arriva a fatica, ogni tanto mi inceppo», ha confessato. E poi ha voluto lanciare un messaggio importante: quello della prevenzione.

«L'ictus è un feroce rapinatore di benessere, la seconda causa di morte in Italia dopo il cancro. Per quanto possibile, bisogna prevenirlo tenendo sotto controllo pressione e peso. Conta anche lo stress e per me probabilmente ha inciso anche questo: troppo lavoro, troppi impegni, troppa voglia di far bene».

Se sul lavoro ha sempre dato tutto, la sua vita privata ha seguito un percorso diverso. «Non ce l'ho, il lavoro era tutto per me, la mia realizzazione», ha ammesso con sincerità. L'ultima relazione risale a 15 anni fa.

Prima bisogna provare «amore nei confronti di sé stessi»

«Amato? Sì, forse troppo. Era un medico, fin assillante: telefonate più volte al giorno, convivenza per qualche mese. Ma dentro di me provavo rabbia perché sentivo il suo affetto, ma anche un senso di possesso nei miei confronti».

Oggi la sua visione dell'amore è cambiata: «Il senso dell'amore profondo credo sia prima provare amore nei propri confronti e accettarsi, come cuore, anima e persona, e da lì fare il passo successivo». Poi ha citato una sua grande amica, Barbara Alberti: «Lei dice che l'amore è per i forti, tutto il resto è coppia».

Platinette continua il suo percorso con lucidità e determinazione, consapevole che il cammino è lungo, ma deciso a non arrendersi. «Non sarò mai più lo stesso, ma vado avanti».