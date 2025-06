Platinette ha avuto un secondo ictus: «La mia colf mi ha salvato»

Platinette nome d'arte di Mauro Coruzzi (foto d'archivio). IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è stato colpito da un secondo ictus a febbraio. Al settimanale «DiPiù» ha condiviso la sua esperienza, raccontando di essere rimasto immobile a terra per ore prima di essere soccorso.

Hai fretta? blue News riassume per te Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha svelato di aver sofferto di un secondo ictus in febbraio.

È stato salvato dalla sua domestica, che ha prontamente chiamato i soccorsi: «Se non fosse stato per lei, forse oggi non sarei qui».

Al contrario del primo ictus, che risale al marzo del 2023 e lo lasciò afasico, questo episodio ischemico lo ha paralizzato.

Adesso è impegnato nella riabilitazione: «Sono fiducioso che, con il tempo, tornerò come prima». Mostra di più

Mauro Coruzzi, conosciuto al pubblico come Platinette, ha condiviso i dettagli di un altro drammatico episodio che ha vissuto: un secondo ictus che lo ha colpito a febbraio.

«Sono rimasto a terra per ore, incapace di muovermi. La mia colf mi ha salvato», ha rivelato il 69enne al settimanale «DiPiù», citato da «TGcom24». Il primo attacco ischemico, che risale al marzo 2023, lo aveva già costretto a un lungo ricovero.

Coruzzi ha descritto il momento in cui le sue gambe hanno ceduto: «È stato come se non le avessi più. Sono caduto, ho sbattuto la testa, ma sono rimasto cosciente. Se non fosse stato per la mia colf, forse oggi non sarei qui».

La donna ha prontamente chiamato i soccorsi: «Ricordo l'intervento dei medici, la corsa in ambulanza, l'arrivo in ospedale. Dopo il primo ictus non riuscivo a parlare, questa volta non potevo muovermi, ma ero cosciente».

Ora è impegnato nella riabilitazione: «Continuo a fare progressi e sono fiducioso che, con il tempo, tornerò come prima».

«Avevo perso improvvisamente la parola»

Il primo ictus si è verificato il 14 marzo 2023.

In un'intervista a «Vanity Fair», Coruzzi aveva raccontato: «Ero con il mio personal trainer e quando è arrivato il momento di salutarlo, non riuscivo a farlo. Avevo perso improvvisamente la parola, ma non la coscienza. Mi venne da ridere. Ma lui, essendo un fisioterapista, ha capito immediatamente cosa stava accadendo». Il suo intervento tempestivo è stato cruciale.

La riabilitazione è stata lunga e impegnativa, come Platinette ha raccontato a «Verissimo»: «Ritrovarsi incapace di parlare e muoversi è stato difficile. Mi sono chiesto: "Cosa faccio se non riesco a riprendermi?". La comunicazione è sempre stata la mia vita, mi sono sentito perso, come un calciatore senza gambe. Il ricovero è durato oltre due mesi, e nei primi giorni potevo solo scrivere».

