Nastassja Kinski nel 2023 alla Festa del Cinema di Roma. (foto d'archivio) Keystone

A seguito della polemica su una scena di nudo con l'attrice Nastassja Kinski, il film «Falso movimento», del regista Wim Wenders, non verrà più proiettato, per il momento: sarà ritirato da tutte le attuali forme di distribuzione, ha comunicato la Fondazione Wim Wenders.

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«I partner di streaming, tv e distribuzione sono stati incaricati di non rendere più il film accessibile al pubblico».

Wenders ha chiesto scusa. «Essendo l'unico dei responsabili di Falso movimento di allora ancora in vita, mi rendo conto che all'epoca Nastassja Kinski avrebbe dovuto essere protetta meglio. Per questo ti chiedo scusa, Nastassja, senza se e senza ma».

La controversia riguarda una scena del film del 1975, in cui Nastassja Kinski, all'epoca 13enne, appare a petto nudo. L'attrice, secondo quanto da lei stessa dichiarato, chiede da anni a Wenders di rimuovere la scena, della durata di circa due minuti.

Recentemente ha dichiarato alla Sueddeutsche Zeitung: «Sebbene a 13 anni non sapessi ancora molto, mi ero già resa conto che non andava bene».