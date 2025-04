Myrta Merlino resiste, ma girano già diversi nomi di possibili sostituti alla conduzione

Pomeriggio 5

«Pomeriggio 5», il programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Myrta Merlino, continua a lottare con gli ascolti deludenti. Tra voci di cambiamenti e strategie editoriali in continua evoluzione, la situazione sembra essere sempre più critica. Il possibile avvicendamento al timone è ormai questione di tempo.

Quando Mediaset decise di affidare il contenitore pomeridiano a Myrta Merlino, l'obiettivo era segnare una netta distinzione dal precedente periodo, sotto la guida di «Barbara d'Urso», famosa per il suo approccio pop e spesso controverso.

L'arrivo della Merlino, volto noto del giornalismo, doveva essere il segno di un nuovo inizio. Eppure, nonostante la sua preparazione e il profilo sobrio, il pubblico non è riuscito a legarsi al programma.

La situazione è diventata così delicata che la stessa conduttrice ha scelto di rinunciare alle sue vacanze, programmate dal 18 al 27 aprile, per restare al timone e cercare di risollevare la trasmissione. Un gesto di responsabilità, ma che sa di ultima opportunità.

Le voci su una possibile sostituzione non sono più solo speculazioni, e le trattative per un cambio al timone sembrano già avviate. Secondo il giornalista Giuseppe Candela, la Merlino resterà in video con l'obiettivo di dare un'ulteriore chance al programma.

I papabili sostituti

Al momento, Dario Maltese, volto di punta del «TG5», sarebbe in pole position come possibile sostituto. Nonostante la sua solidità, però, la sua immagine non sembra riscaldare l'immaginario del pubblico di «Pomeriggio 5».

Un'altra ipotesi suggestiva è quella di Cesara Buonamici, anche se la giornalista, legata ormai al «Grande Fratello» come opinionista, difficilmente lascerebbe il suo ruolo al «TG5» per una sfida rischiosa.

Il nome che circola con maggiore insistenza è però quello di Greta Mauro, giovane volto emergente della Rai, che secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia sarebbe già stata contattata da Mediaset per avviare colloqui esplorativi.

Un segnale chiaro che a Cologno Monzese si sta pensando a un rinnovamento radicale, puntando su un volto fresco e più in sintonia con i gusti di un pubblico sempre più esigente.