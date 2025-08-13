Gianluigi Nuzzi

Dal 1º settembre il pomeriggio di Canale 5 cambia volto: «Dentro la Notizia» promette un taglio più giornalistico e investigativo.

Rivoluzione in vista per Canale 5. «Pomeriggio Cinque» chiude e dal 1º settembre lascia spazio a «Dentro la Notizia», il nuovo format d'informazione condotto da Gianluigi Nuzzi.

In onda dal lunedì al venerdì alle 17, il programma abbandona la formula dell'infotainment per puntare su un approccio più giornalistico, con scenografie e grafica completamente rinnovate. Un passaggio di testimone che segna la fine dell'era di Barbara D'Urso e Myrta Merlino, in favore di un'impostazione più rigorosa sulla cronaca e l'attualità.

In un video sui social, Nuzzi ha svelato il nuovo titolo e lo spirito del programma: «Le scenografie le dobbiamo ancora allestire, il titolo però non è più una sorpresa... si chiamerà "Dentro la Notizia"». E aggiunge: «Come un mosaico il nostro Paese... tutti i pezzettini devono mettersi bene insieme e così noi arriveremo alla verità».

Con questo debutto, Mediaset punta a riportare centralità al racconto dei fatti, trasformando il pomeriggio in una finestra di approfondimento autentico, lontano dal gossip, per intercettare un pubblico in cerca di rigore e chiarezza.