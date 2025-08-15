Il cantante colombiano Maluma KEYSTONE

Durante un concerto a Città del Messico, Maluma ha fermato la sua esibizione per criticare una fan che aveva portato il figlio di un anno senza cuffie protettive, sottolineando i rischi per la salute del bambino.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Il cantante colombiano Maluma, in concerto a Città del Messico, si è fermato nel mezzo dell'esibizione per redarguire una sua fan.

La donna era tra il pubblico con il figlio di un anno.

«Un bambino di un anno non può comprendere cosa sta accadendo e non dovrebbe essere esposto a tali livelli di rumore», ha detto il 31enne.

L'artista, da padre, ha osato anche dare un consiglio alla mamma: «Gli metterei le protezioni per le orecchie», prima di chiosare: «È da irresponsabili».

Il video, online, sta dividendo il pubblico: c'è chi apprezza l'intervento del cantante e chi invece reputa che non avrebbe dovuto farlo pubblicamente.

Durante un concerto a Città del Messico, come riporta anche «novella2000», il cantante colombiano Maluma ha dimostrato che la sicurezza dei bambini è una priorità assoluta.

Mentre si esibiva ha notato tra il pubblico una madre con un bambino di un anno senza cuffie protettive. Preoccupato per il volume elevato, il 31enne ha interrotto lo spettacolo per affrontare la questione.

«Con tutto il rispetto...»

Il video dell'accaduto, rapidamente diventato virale sui social media, mostra Maluma che si ferma e chiede alla madre l'età del bambino.

Alla conferma che il piccolo aveva solo un anno, il cantante ha espresso il suo disappunto in modo calmo, ma deciso: «Con tutto il rispetto, come può sembrarti una buona idea portare un bambino così piccolo a un concerto con un volume così alto?».

Il nativo di Medellin ha continuato a spiegare le sue ragioni: «Io sono un padre e non capisco come ti sia venuto in mente. Un bambino di un anno non può comprendere cosa sta accadendo e non dovrebbe essere esposto a tali livelli di rumore».

Maluma stops his concert in Mexico City to scold a mother who brought her 1-year-old baby without ear protection:



La popstar ha poi offerto un consiglio per il futuro: «Per le prossime volte, almeno mettigli le protezioni alle orecchie. Lo stai sballottando come un giocattolo da un’ora». Le sue parole sono state accolte da applausi del pubblico.

«È da irresponsabili»

La riflessione di Maluma si è conclusa con una dichiarazione chiara: «Anche io ho un figlio e non porterei mai un bambino di un anno a un concerto. È da irresponsabili».

Questo intervento ha suscitato un acceso dibattito online. Molti hanno apprezzato la sua presa di posizione, mentre altri si sono chiesti se fosse giusto rimproverare pubblicamente la madre.