Concesso il posto d'onore alla principessa Kate sul balcone: accanto a re Carlo

La principessa Kate riappare in pubblico alla «Trooping the Colour» I saluti dei reali dal balcone di Buckingham Palace Immagine: IMAGO/PPE Il principe William e la principessa Kate Immagine: IMAGO/i Images La famiglia reale osserva il "Trooping the Colour" dal balcone di Buckingham Palace. Immagine: IMAGO/Paul Marriott Anche la principessa del Galles era presente alla parata «Trooping the Colour» Immagine: sda Era in carrozza con i tre figli. Immagine: IMAGO/Cover-Images È la prima uscita pubblica della moglie dell'erede al trono, il principe William, dalla diagnosi di cancro. Immagine: IMAGO/PPE In un altra carrozza c'erano il re Carlo e la regina Camilla. Immagine: IMAGO/Paul Marriott Re Carlo saluta la folla accorsa a Londra. Immagine: IMAGO/Paul Marriott La carrozza reale in tutto il suo splendore. Immagine: IMAGO/PPE La principessa Kate riappare in pubblico alla «Trooping the Colour» I saluti dei reali dal balcone di Buckingham Palace Immagine: IMAGO/PPE Il principe William e la principessa Kate Immagine: IMAGO/i Images La famiglia reale osserva il "Trooping the Colour" dal balcone di Buckingham Palace. Immagine: IMAGO/Paul Marriott Anche la principessa del Galles era presente alla parata «Trooping the Colour» Immagine: sda Era in carrozza con i tre figli. Immagine: IMAGO/Cover-Images È la prima uscita pubblica della moglie dell'erede al trono, il principe William, dalla diagnosi di cancro. Immagine: IMAGO/PPE In un altra carrozza c'erano il re Carlo e la regina Camilla. Immagine: IMAGO/Paul Marriott Re Carlo saluta la folla accorsa a Londra. Immagine: IMAGO/Paul Marriott La carrozza reale in tutto il suo splendore. Immagine: IMAGO/PPE

Milioni di persone hanno sentito la sua mancanza: sabato Kate è apparsa di nuovo in pubblico, per la prima volta dopo mesi, alla parata «Trooping the Colour» a Londra. E alla coraggiosa principessa è stato riservato il posto d'onore sul balcone di Buckingham Palace: accanto al Re.

Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te La principessa Kate è apparsa di nuovo in pubblico sabato, per la prima volta da mesi, alla manifestazione «Tropping the Colour» di Londra.

Nel momento tanto atteso dell'uscita sul balcone di Buckingham Palace, la 42enne si trovava accanto a Re Carlo III. Lo scorso anno questo posto era occupato dal principe William.

Questo dimostra quanto sia stretto il rapporto tra il monarca e la nuora. Mostra di più

Alla parata «Trooping the Colour» di sabato a Londra, tutti gli occhi erano puntati sulla principessa Kate, che ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo sei mesi. La 42enne aveva annunciato solo poche ore prima che avrebbe partecipato ai festeggiamenti nonostante il cancro.

Una mossa coraggiosa, secondo molti fan. «Quanto è coraggiosa, forte, dignitosa e bella», ha scritto uno dei follower dei reali su Instagram.

Anche re Carlo III si è rallegrato del ritorno della nuora. Prima della sua radiosa e tanto attesa apparizione, il monarca 75enne si era detto «lieto» del fatto che «la Principessa sarà in grado di partecipare agli eventi», come hanno riportato all'unanimità i media britannici.

Una formazione insolita sul balcone

Durante l'iconico momento dell'uscita dei reali sul balcone di Buckingham Palace, in cui la famiglia si è riunita al termine della grande giornata di festa, è apparso ancora più chiaro quanto sia stretto il rapporto tra Carlo e la nuora: il monarca si è infatti posizionato accanto alla principessa del Galles e non di fianco al figlio ed erede al trono britannico, il principe William, come nel 2023.

Si tratta di una formazione insolita. Come riporta «Yahoo News», l'ex maggiordomo reale Grant Harrold ritiene che questa rottura con le vecchie tradizioni abbia lo scopo di mostrare «che il Re e Kate sono uniti e stanno attraversando insieme lotte simili».

«È stato bello vedere Carlo e Caterina l'uno accanto all'altra. Sono molto vicini e questo dimostra che si sostengono a vicenda», ha dichiarato Harrold.

Momento di intimità sul balcone tra la principessa Kate e Re Carlo. IMAGO/Paul Marriott

L'evento «Trooping the Colour» è considerato la parata ufficiale per il compleanno del monarca regnante.

«Sono così felice di vedere la principessa del Galles»

I commenti su Instagram mostrano chiaramente la gioia dei fan per l'apparizione congiunta dei reali britannici: «Così felice di vedere la principessa del Galles con tutta la sua famiglia. Erano tutti splendidi. La loro forza e la loro bellezza brillano così tanto», ha scritto un utente.

Nel suo messaggio personale, Kate aveva annunciato che il suo trattamento stava continuando e che le decisioni su come procedere con ulteriori appuntamenti pubblici per lei erano ancora in sospeso.

Carlo non vuole prendersela comoda

Anche a Re Carlo è stato diagnosticato un cancro, come annunciato diversi mesi fa. Ma nonostante le cure, il 75enne non ha intenzione di ritirarsi.

Secondo quanto riportato dai media britannici, la regina Camilla (76 anni) ha recentemente fornito un aggiornamento sulla salute del marito, dicendo al «The Sun», tra l'altro, che «sta bene, ma dovrebbe prendersela comoda, invece non fa quello che gli viene detto dai medici».

Nonostante il tumore, infatti, da qualche tempo il sovrano continua a seguire la sua fitta agenda e rimane fedele al suo ferreo senso del dovere. La famiglia è quindi preoccupata per la salute del Re.

Il fatto che anche la principessa Kate abbia un cancro è stato comunicato solo poco tempo dopo che la malattia di Re Carlo è stata resa pubblica. I dettagli in merito alla malattia rimangono poco chiari per entrambi.