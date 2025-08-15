Lucy Liu a blue News: «Potrei piangere dalla felicità: abbiamo messo così tanto cuore e anima in questo film» Lucy Liu è diventata famosa in tutto il mondo grazie a film d'azione come «Charlie's Angels» e «Kill Bill». Il Festival di Locarno le conferisce il premio alla carriera. blue News ha parlato con lei del suo dramma familiare «Rosemead». 15.08.2025

Lucy Liu è diventata famosa in tutto il mondo grazie a film d'azione come «Charlie's Angels» e «Kill Bill». Il Locarno Film Festival le conferisce il premio alla carriera. blue News ha parlato con lei del suo ruolo nel dramma familiare «Rosemead».

Fabienne Berner, Gianluca Izzo Fabienne Kipfer

Hai fretta? blue News riassume per te Il Locarno Film Festival premia Lucy Liu con il «Career Achievement Award».

In Piazza Grande presenta il dramma familiare «Rosemead», in cui interpreta una madre gravemente malata e mostra un lato completamente nuovo di sé.

blue News ha parlato con Lucy Liu sul tappeto rosso del suo ruolo più emozionante. Mostra di più

Lucy Liu è particolarmente nota per i suoi ritratti di donne di potere dure e intelligenti. Film d'azione umoristici come «Charlie's Angels», «Kill Bill», «Shang-High Noon» («Pallottole cinesi» in italiano ndt.) e «Lucky Number Slevin» («Slevin - Patto criminale» ndt.) le hanno dato questa immagine e l'hanno resa una superstar.

Liu, la cui carriera è lunga più di 30 anni, è stata vista raramente in film drammatici.

Il suo ultimo progetto «Rosemead» dimostra che l'attrice ha molte più capacità di recitare che di combattere con le spade e le arti marziali. Mai prima d'ora il mondo aveva visto Lucy Liu in un ruolo così drammatico.

Con grande sensibilità, profondità emotiva e un inglese stentato, l'attrice incarna una mamma gravemente malata che lotta non solo con se stessa ma anche con il figlio.

Lui soffre di schizofrenia e i campanelli d'allarme iniziano a suonare forte quando un compagno di classe trova una mappa sospetta dell'edificio scolastico e la madre scopre sul suo computer articoli che parlano di furti.

Perché la storia della famiglia è importante

«Rosemead» è ispirato a fatti realmente accaduti e Lucy Liu è stata coinvolta anche come produttrice. Ha lavorato al film per oltre sette anni ed è diventato un progetto che le sta a cuore.

In un'intervista rilasciata a blue News, l'attrice sottolinea quanto fosse importante per lei raccontare questa storia familiare universale e significativa. È importante che le persone affrontino i conflitti familiari nel modo giusto: «Tutti noi lottiamo in qualche modo».

La prima in Piazza Grande è per lei un sogno che si realizza. Mostrare questo progetto indipendente a diverse migliaia di persone la fa piangere di felicità.