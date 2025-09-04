Selvaggia Lucarelli

La giornalista lascia il palco dopo un'accoglienza ritenuta inadeguata, il conduttore replica: «Non parlo con chi manca di rispetto ai miei figli».

Tensione al Premio Caccuri, festival letterario calabrese, tra Selvaggia Lucarelli e Gianluigi Nuzzi.

La giornalista, attesa per presentare il suo ultimo libro, ha lasciato il palco dopo pochi minuti, lamentando un’accoglienza irrispettosa.

«Sono venuta da Milano apposta e scopro che Nuzzi, che avrebbe dovuto presentarmi, non c’è. In più mi chiedono cosa penso di Fedez: non capisco cosa c’entri», ha dichiarato spiegando i motivi della sua decisione di interrompere l’intervento.

Nuzzi è intervenuto solo in seguito, chiarendo la sua posizione: «Ho un enorme rispetto per i miei figli. Se qualcuno manca di rispetto a loro, non ci parlo. Mi sembrava il minimo non stringere la mano a chi non stimo e non apprezzo».

Alla base dello scontro? Un articolo di sei anni fa...

Alla base dello scontro ci sarebbe un articolo di sei anni fa firmato da Lucarelli, che avrebbe coinvolto uno dei figli di Nuzzi.

La giornalista ha replicato sottolineando di aver garantito l’anonimato e di non aver mai mancato di rispetto ai familiari del conduttore. «Trovo singolare ricevere lezioni morali da chi si occupa quotidianamente di cronaca nera», ha scritto successivamente la 51enne in una sua newsletter.

Il confronto tra i due resta aperto e ha suscitato ampio dibattito sui social e tra il pubblico presente alla rassegna.