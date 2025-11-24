  1. Clienti privati
Per il suo contributo al cinema Nel 2026 George Clooney riceverà un altro prestigioso premio, ecco quale

SDA

24.11.2025 - 17:21

L'attore George Clooney in una foto recente.
L'attore George Clooney in una foto recente.
Keystone

George Clooney aggiunge un altro riconoscimento alla sua lunga lista, gli verrà riconosciuto il 51esimo Chaplin Award. Si tratta di un prestigioso premio cinematografico che riconosce gli attori e i registi che hanno contribuito in modo eccezionale all'arte del cinema.

Keystone-SDA

24.11.2025, 17:21

24.11.2025, 17:30

Lo ha annunciato Film at Lincoln Center (Flc), l'organizzazione che ha istituito il premio nel 1972 per onorare il suo primo destinatario, Charlie Chaplin. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 27 aprile 2026.

Clooney è una delle figure più influenti di Hollywood e ammirato a livello mondiale per la sua poliedricità. È infatti attore, regista e produttore oltre che una persona impegnata a livello umanitario.

«È stato un vero piacere avere George Clooney alla 63esima edizione del New York Film Festival lo scorso settembre per l'anteprima di «Jey Kelly» – ha detto Daniel Battsek, presidente di Flc in un comunicato – e siamo onorati di invitarlo di nuovo per celebrare una vita professionale così ampia. Dalla recitazione alla produzione, alla regia, George porta maestria e intelligenza uniche oltre che una coscienza sociale in tutto ciò che fa. Continua ad ispirare pubblico e artisti in tutto il mondo».

L'anno scorso il premio è stato conferito a Pedro Almodóvar.

