  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Film Festival Il «Premio Locarno Città della Pace» va al iraniano regista Mohammad Rasoulof

SDA

11.8.2025 - 19:06

Il regista iraniano Mohammad Rasoulof al Locarno Film Festival dello scorso anno. (foto d'archivio)
Il regista iraniano Mohammad Rasoulof al Locarno Film Festival dello scorso anno. (foto d'archivio)
Keystone

Il primo «Premio Locarno Città della Pace» è stato consegnato oggi al regista iraniano Mohammad Rasoulof. Lo ha annunciato in una nota il Locarno Film Festival, che ha conferito il nuovo riconoscimento in occasione dei 100 anni dal Patto di Locarno.

Keystone-SDA

11.08.2025, 19:06

11.08.2025, 19:23

Il premio è stato attribuito nell'ambito della Giornata della Diplomazia, promossa dal Festival, e intende onorare figure del mondo culturale che si sono distinte nella promozione della pace, della diplomazia e del dialogo tra i popoli, scrive oggi l'ufficio stampa della rassegna cinematografica.

Conferito con cadenza biennale, il premio nasce con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Locarno quale città simbolo del dialogo e della convivenza pacifica e per marcare il centenario del Patto di Locarno del 1925, passaggio cruciale della diplomazia europea del Novecento, prosegue la nota.

Fuggito dall'Iran prima del carcere

La scelta è ricaduta su Mohammad Rasoulof, autore di un cinema poetico e politico, che esplora con forza e profondità i temi della libertà, della responsabilità individuale e della dignità umana. Con film come «Il male non esiste» («There Is No Evil», Orso d’Oro alla Berlinale) e «Il seme del fico sacro» (Premio Speciale della Giuria a Cannes 2024 e presentato in Piazza Grande a Locarno77), Rasoulof ha saputo coniugare rigore formale e impegno civile, viene evidenziato.

Lo scorso anno il regista è stato condannato in Iran a otto anni di carcere e alla fustigazione. Poco prima dell'arresto, è riuscito a fuggire dal Paese.

Tra i membri della giuria di questa prima edizione c'è l'ex consigliera federale Ruth Dreifuss. Oltre all'ex ministra ginevrina, anche Laura Sadis, già Consigliera di Stato e consigliera nazionale nazionale, nonché il sindaco della Città di Locarno Nicola Pini, come pure il presidente onorario del Festival Marco solari e l'attuale CEO Raphaël Brunschwig.

I più letti

La principessa Kate perde a sorpresa il trofeo di reale più gradita
Ecco quando si vedranno al meglio le stelle cadenti di San Lorenzo
Alena Seredova ha perso 16 chili: «L'ho fatto per la salute»
Una sala per le feste da 200 milioni e addio ai ritratti di Obama: ecco come Trump ristruttura la Casa Bianca
Gli agricoltori spruzzano del letame sui campeggiatori abusivi, ecco il video

Locarno Film Festival

Film Festival. A Locarno l'impotenza dei bambini in un corto di Salvatore Mereu

Film FestivalA Locarno l'impotenza dei bambini in un corto di Salvatore Mereu

Riceve Vision Award. Milena Canonero al Locarno Film Festival: «Il cinema è collaborazione»

Riceve Vision AwardMilena Canonero al Locarno Film Festival: «Il cinema è collaborazione»

Bilancio parziale. Locarno Film Festival: lieve crescita degli spettatori

Bilancio parzialeLocarno Film Festival: lieve crescita degli spettatori

Locarno. Caos per la Piazza Grande sold out: spettatori paganti lasciati fuori

LocarnoCaos per la Piazza Grande sold out: spettatori paganti lasciati fuori

Film Festival. Jackie Chan a Locarno: «Ho 71 anni ma posso ancora combattere»

Film FestivalJackie Chan a Locarno: «Ho 71 anni ma posso ancora combattere»

Altre notizie

TV. Dal palco comico alla fiction: Mino Abbacuccio diventa un eroe in «Fragili 2»

TVDal palco comico alla fiction: Mino Abbacuccio diventa un eroe in «Fragili 2»

Ascoltare il proprio corpo. Alena Seredova ha perso 16 chili: «L'ho fatto per la salute»

Ascoltare il proprio corpoAlena Seredova ha perso 16 chili: «L'ho fatto per la salute»

Regina della moda. Anna Wintour cerca un assistente per un lavoro da film. Ecco di cosa si tratta

Regina della modaAnna Wintour cerca un assistente per un lavoro da film. Ecco di cosa si tratta