TV «Pressing» torna la domenica in seconda serata su Canale 5

Covermedia

26.8.2025 - 13:00

Massimo Callegari
Massimo Callegari

Massimo Callegari e Monica Bertini tornano alla guida di «Pressing», il talk che accompagna la nuova stagione della Serie A.

Covermedia

26.08.2025, 13:00

26.08.2025, 13:09

La Serie A è tornata insieme a uno degli appuntamenti televisivi più attesi dai tifosi: «Pressing». Il talk sportivo di Mediaset ha riaperto i battenti domenica 24 agosto, in seconda serata su Canale 5, affidato ancora una volta alla collaudata coppia formata da Massimo Callegari e Monica Bertini.

Nelle prime due puntate si accende la versione «Estate» del programma, con gol, highlights, approfondimenti e commenti sui temi più caldi del campionato. Confermato il format che attrae gli appassionati più esigenti del pallone.

Novità importanti: tra gli opinionisti in studio tornano Alessio Tacchinardi, Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini, mentre Giampaolo Pazzini si unisce al gruppo. In collegamento, Fabrizio Biasin e Franco Ordine. Tra i nuovi volti in studio c’è l’ex portiere Emiliano Viviano, che prende il posto del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni dopo tre stagioni di presenza fissa.

«Pressing» si conferma un punto di riferimento per l'approfondimento calcistico, capace di unire tradizione e leggerezza.

