Le note dell'Eurovision Song Contest (ESC) risuoneranno questa sera a Basilea per la prima semifinale. Due giorni dopo la cerimonia di apertura e la sfilata attraverso la città renana, quindici Paesi tenteranno di aggiudicarsi un posto per la finale di sabato.

La Svezia, grande favorita secondo gli scommettitori, parteciperà a questa prima semifinale con la canzone «Bara bada bastu», che celebra il barbecue e la sauna, del trio comico finlandese di lingua svedese KAJ.

Il brano insolito, con il suo ritornello comico e orecchiabile, è abbastanza diverso dall'aria raffinata e patinata che il Paese generalmente sceglie. La Svezia condivide con l'Irlanda il maggior numero di vittorie all'ESC, sette ciascuna.

I concorrenti di Paesi Bassi, Belgio e Ucraina parteciperanno anch'essi a questa semifinale, così come l'Estonia. Il Paese baltico è rappresentato dal cantante Tommy Cash, il cui brano «Espresso macchiato» è stato giudicato offensivo in Italia.

Soltanto dieci dei quindici Paesi in lizza questa sera si qualificheranno per la finale. Si aggiungeranno ai «Big Five», i cinque più grandi sostenitori del concorso (Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia e Spagna) nonché alla Svizzera, che detiene il titolo grazie alla vittoria di Nemo lo scorso anno a Malmö.

Questa semifinale sarà anche l'occasione per ascoltare la candidata elvetica Zoë Më. La 24enne friburghese interpreterà il brano «Voyage», ballata pop da lei co-scritta e cantata interamente in francese. La cantante la descrive come un invito a una maggiore umanità.

Saliranno sul palco anche la spagnola Melody e l'italiano Lucio Corsi. La seconda semifinale si terrà giovedì sera.

Céline Dion non sarà a Basilea

Céline Dion non parteciperà invece al concorso. La star canadese, che si era aggiudicata l'ESC per la Svizzera nel 1988 con «Ne partez pas sans moi», lo ha annunciato in un messaggio video diffuso nel corso della ripetizione generale alla St. Jakobshalle.

Quella vittoria aveva segnato l'inizio della sua carriera internazionale. Un anno dopo si era esibita sul palco del concorso a Losanna.

Nel dicembre 2022 Céline Dion ha dichiarato pubblicamente di essere affetta da una malattia incurabile, la sindrome della persona rigida che provoca forti spasmi muscolari. Esibendosi sulla Torre Eiffel durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici dello scorso anno a Parigi, Dion ha celebrato un ritorno spettacolare dopo un lungo periodo di cure e quattro anni di assenza dalle scene.