Michele Riondino

Tecla Insolia e Stefano Accorsi nel film in uscita a Natale.

Covermedia Covermedia

Michele Riondino è il protagonista di «Primavera», il film in arrivo a Natale nelle sale italiane. Diretto da Damiano Michieletto, vede nel cast anche Tecla Insolia e Stefano Accorsi.

Ambientato nella Venezia del Settecento, «Primavera» racconta l'incontro tra Antonio Vivaldi, interpretato da Riondino, e Cecilia, giovane violinista cresciuta all'Ospedale della Pietà, a cui dà il volto Tecla Insolia. Un rapporto che diventa occasione di emancipazione e di scoperta personale.

«È una storia che parla di libertà e di talento represso», ha spiegato Riondino presentando il film, «e di quanto l'arte possa cambiare il destino delle persone».

Tecla Insolia, premiata in diversi festival internazionali per questo ruolo, ha sottolineato il valore contemporaneo del personaggio: «Cecilia è una ragazza che impara a riconoscere la propria voce, anche quando il mondo intorno cerca di zittirla».

Stefano Accorsi interpreta invece una figura adulta centrale nello sviluppo emotivo della protagonista, incarnando il conflitto tra regole e desiderio.

Il film è stato presentato in anteprima internazionale al Toronto International Film Festival e ha ottenuto riconoscimenti che ne hanno confermato la solidità artistica, attirando l'attenzione della critica per la capacità di coniugare rigore storico e sensibilità moderna.