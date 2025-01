La trama segue Edward Brooks, un giovane matematico brillante interpretato da Leo Woodall (in foto).

La serie «Prime Target» porta lo spettatore in un mondo dove i numeri primi diventano la chiave per svelare cospirazioni globali. Un thriller avvincente che unisce logica e adrenalina.

Covermedia Covermedia

Il fascino della matematica si trasforma in adrenalina pura nella nuova serie «Prime Target», in uscita su Apple TV+ oggi, 22 gennaio.

Questo thriller originale sposta i riflettori su un tema insolito: il potere nascosto nei numeri primi, fondamentali per la sicurezza informatica globale.

La trama segue Edward Brooks, un giovane matematico brillante interpretato da Leo Woodall, che scopre un possibile schema nei numeri primi. Una scoperta rivoluzionaria, capace di decifrare ogni sistema digitale del pianeta.

Tuttavia, non tutti vedono questa innovazione come un progresso: forze oscure cercano di fermare Edward a ogni costo, portandolo in una corsa contro il tempo.

Ad affiancarlo troviamo Taylah Sanders, un'agente della NSA con il compito di sorvegliare i matematici più brillanti al mondo. Interpretata da Quintessa Swindell, Taylah si ritrova a collaborare con Edward per svelare un intricato complotto, dove la logica e la fiducia sono le uniche armi a disposizione.

Una narrazione intensa e carica di tensione

Il trailer della serie suggerisce una narrazione intensa e carica di tensione. Edward si chiede: «E se i numeri non fossero solo strumenti, ma entità al di fuori del nostro controllo?». Questa riflessione introduce un tema profondo: il rapporto tra l'uomo e le sue scoperte, e le implicazioni etiche del progresso scientifico.

Annunciata come una serie che mescola elementi di thriller psicologico e azione, «Prime Target» è un viaggio emozionante in cui ogni decisione può cambiare il destino dei protagonisti. Will.i.am, uno dei creatori della colonna sonora, ha definito lo show «una celebrazione dell'ingegno umano e della tecnologia».

Con 10 episodi ricchi di colpi di scena, la serie promette di catturare gli spettatori fin dal primo minuto, esplorando il lato più oscuro della matematica.