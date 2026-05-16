Il Principe Harry con Meghan Duchessa di Sussex

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle svilupperanno per Netflix un film ambientato nella guerra in Afghanistan.

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Il nuovo progetto dei duchi di Sussex è l'adattamento cinematografico di «No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege», libro pubblicato nel 2019 dal maggiore britannico Adam Jowett.

Il memoir ricostruisce la missione di Easy Company, unità composta da paracadutisti e Royal Irish Rangers incaricata di difendere un distretto della provincia di Helmand nel luglio 2006.

Secondo quanto riportato da «Deadline» e confermato da AFP, il gruppo di soldati si ritrovò isolato in un compound in rovina, circondato dai talebani e senza rinforzi immediati.

Il film sarà prodotto attraverso Archewell Productions insieme a Tracy Ryerson, responsabile dei contenuti scripted della società fondata dal duca e dalla duchessa di Sussex.

La sceneggiatura è stata affidata a Matt Charman, candidato all'Oscar per «Il ponte delle spie», il thriller storico diretto da Steven Spielberg nel 2015.

Per il principe britannico il tema ha anche un forte valore personale: Harry ha prestato servizio nell'esercito per dieci anni partecipando a due missioni operative nel Paese asiatico prima di congedarsi con il grado di capitano.

Negli ultimi mesi Netflix aveva respinto le indiscrezioni sulla possibile fine della collaborazione con la coppia. La Chief Content Officer Bela Bajaria aveva assicurato che i Sussex hanno ancora progetti in sviluppo tra cinema e televisione.

Netflix non ha ancora annunciato regista, cast o avvio della produzione di «No Way Out».