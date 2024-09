Prince

I fortunati alloggeranno nella proprietà del Minnesota per appena 7 dollari a notte.

Covermedia

La casa di «Purple Rain» di Prince è ora disponibile su Airbnb. Su iniziativa delle ex compagne di band del cantante, la proprietà del Minnesota aprirà per la prima volta al pubblico, con solo 25 soggiorni da una notte disponibili.

Recentemente restaurata, la proprietà presenta interni stravaganti con carta da parati in velluto, soffitti a specchio e persino un bagno dorato.

Le ex compagne della band Revolution di Prince, Wendy Melvoin e Lisa Coleman, hanno spiegato di aver voluto rendere omaggio al suo film del 1984, «Purple Rain».

«Purple Rain è il film più bello di tutti i tempi. Questa non è un'opinione, è un fatto», hanno scritto le due nell'annuncio Airbnb della proprietà. «Ora, 40 anni dopo l'uscita del film, lo stiamo riportando in vita. Non solo abbiamo messo al sicuro l'indimenticabile casa d'infanzia di The Kid, ma abbiamo anche restaurato gli interni a un nuovo livello di gloria. L'intero posto è un omaggio, anzi, un santuario, sia al film stesso che al momento che ha lanciato Prince nella stratosfera».

Una notte costerà agli ospiti appena 7 dollari

Una notte alla Purple Rain House costerà agli ospiti appena 7 dollari. I fortunati avranno inoltre l'opportunità di scoprire una «porta segreta» che conduce a una «camera nascosta piena di tesori», oltre alla possibilità di ammirare alcuni tra i più celebri costumi di scena di Prince.

Il cantante è morto nel 2016 a causa di un'overdose accidentale di Fentanyl.

Covermedia